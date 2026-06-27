Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, ταχύτερος παραμένει ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2, ακολουθούμενος από τον Νώντα Καρανικόλα με το Ford Fiesta Rally2.

Μετά από τρεις ημέρες και απαιτητικές ειδικές διαδρομές στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026, μόλις 4,1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Τιέρ Νεβίλ από τον Σεμπαστιάν Οζιέ στη μάχη για τη νίκη. Ένας αγώνας ράλλυ τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού.

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να παραμείνει στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, το προβάδισμά του είναι εξαιρετικά ισχνό: μόλις 4,1 δευτερόλεπτα τον χωρίζουν από τον Οζιέ, ο οποίος πίσω από το τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally1 αναμένεται να πιέσει στο όριο την Κυριακή, διεκδικώντας τη μεγάλη ανατροπή.

Οι ανατροπές του αγώνα

Αν και οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου έμοιαζαν λιγότερο τραχιές σε σχέση με εκείνες της Παρασκευής, αποδείχθηκαν εξίσου καταστροφικές για πολλούς διεκδικητές, εξαιτίας των συνεχών κλαταρισμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μεγαλύτερη αλλαγή σημειώθηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, όπου ανέβηκε ο Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris). Ο Ιάπωνας εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του Adrien Fourmaux, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά κερδίζοντας την ε.δ. «Κολλίνες», αλλά έχασε πολύτιμο χρόνο στο δεύτερο πέρασμα από το «Γυμνό» αναγκασμένος να αλλάξει τροχό στο Hyundai i20 N.

Το ίδιο σκληρό πρόσωπο έδειξε ο αγώνας και στην τελευταία ειδική της ημέρας, το «Μαίναλο 2», όπου οι Elfyn Evans και Dani Sordo υπέστησαν επίσης κλαταρίσματα. Ο Evans υποχώρησε στην 7η θέση χάνοντας σχεδόν δύο λεπτά, ενώ ο Sordo έπεσε 8ος. Έτσι, ο Joshua McErlean βρέθηκε στην 5η θέση (μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Fourmaux), με τον Sami Pajari να ακολουθεί 6ος.

Οι μάχες σε WRC2 και οι ελληνικές συμμετοχές

Κατηγορία WRC2: Ο Andreas Mikkelsen με Skoda Fabia RS Rally2 διατηρεί τα ηνία, αλλά νιώθει την «καυτή ανάσα» του Εσθονού Robert Virves με ίδιο αυτοκίνητο. Παράλληλα, για την 3η θέση εξελίσσεται ένας ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στους Joan Solans και Alejandro Cachón.

Ελληνικές Συμμετοχές: Ο Γιάννης Πλάγος (Skoda Fabia RS Rally2) παραμένει ο ταχύτερος Έλληνας οδηγός, με τον Νώντα Καρανικόλα (Ford Fiesta Rally2) να ακολουθεί. Εντυπωσιακή είναι η πορεία του «Flandy» με Ford Fiesta Rally3, ο οποίος κρατά την 3η θέση της κατηγορίας WRC3.

Η ημέρα σημαδεύτηκε από την οριστική διακοπή της ειδικής διαδρομής «Γυμνό 2». Η είσοδος θεατών σε μη επιτρεπόμενα σημεία ενώ η ειδική ήταν ενεργή δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να υπενθυμίσουν ότι η ασφάλεια παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η αυριανή, τελευταία ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει 4 ειδικές διαδρομές (συνολικά 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα), ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται οι εμβληματικοί «Άγιοι Θεόδωροι» και το «Λουτράκι», με το δεύτερο πέρασμα να αποτελεί τη Wolf Power Stage. Με τις διαφορές να κρίνονται στο νήμα, η στρατηγική και η αντοχή των ελαστικών θα κρίνουν τον μεγάλο νικητή του φετινού EKO Ράλλυ Ακρόπολις.