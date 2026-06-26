Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η πέτρα πέτυχε το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η δεύτερη μέρα του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με τους οδηγούς να αγωνίζονται στις διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας.

Οι αγώνες κυλούσαν ομαλά, ωστόσο ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο περιστατικό ήρθε να αμαυρώσει τη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, στη διαδρομή SS7 Θήβα, ένας θεατής πέταξε μία μεγάλη πέτρα σε ένα διερχόμενο αγωνιστικό, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ.

Το βίντεο από την κάμερα του Toyota GR Yaris Rally2 του Ισπανού Αλεχάνδρο Καχόν είναι αποκαλυπτικό της σφοδρότητας με την οποία εκσφενδονίστηκε η πέτρα.

{https://x.com/Cachon_Ale/status/2070538202767647023}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Tο συμβάν έφτασε μέχρι και στα ισπανικά ΜΜΕ.

{https://x.com/es_Motorsport/status/2070562847893893293}

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και το πλήρωμα τερμάτισε κανονικά.

Όπως είναι λογικό, το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία, με τον υπεύθυνο ασφαλείας της διοργάνωσης να εξετάζει το περιστατικό. Παράλληλα, εκπρόσωπος της FIA αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 24 υπέστη ζημιά στο παρμπρίζ, αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα στη διάρκεια της ειδικής διαδρομής. Η FIA και ο διοργανωτής του αγώνα διερευνούν επί του παρόντος τα αίτια του συμβάντος».

Θυμίζουμε πως όλα καταγράφονται από ειδικές κάμερες τοποθετημένες στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, μέσα από το παρμπρίζ, που χρησιμοποιούν AI για να εντοπίζουν τυχόν παρατυπίες. Τα δεδομένα αποστέλλονται τόσο στον διοργανωτή του αγώνα, όσο και στην FIA, και μπορεί να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις για συμβάντα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των αγωνιζόμενων και των θεατών.