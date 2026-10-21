Η Dacia είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου(βενζίνης – LPG) σε όλα τα μοντέλα της γκάμας της.

Η Dacia βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας της με μοντέλα δημοφιλή που έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα και μιλάνε κατευθείαν στο μυαλό, αλλά και την καρδιά, του καταναλωτή.

Επαναπροσδιορίζοντας τα θεμελιώδη στοιχεία της σύγχρονης μετακίνησης, μέσα από ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει ελκυστικό σχεδιασμό, αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα και προσιτή καινοτομία, έχει δικαίως αναγνωριστεί ως η μάρκα με την κορυφαία σχέση αξίας-τιμής στην αγορά.

Παράλληλα, η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 %.

Σχεδόν 4 στους 10 πελάτες Dacia επιλέγουν σήμερα κινητήρα διπλού καυσίμου — μια τεχνολογία αποδεδειγμένα αξιόπιστη, οικονομική στη χρήση και απλή στη λειτουργία, που ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών. Σήμερα, με τις τιμές των υγρών καυσίμων (βενζίνης – diesel) να αγγίζει ή και να ξεπερνάει τα 2,2€, η αξία του να μπορείς να κινείσαι με υγραέριο κίνησης, με τιμή έως και 60% χαμηλότερη της βενζίνης, είναι ανεκτίμητη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger

Τα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη μεγάλη και συνεχιζόμενη επιτυχία της Dacia. Το Dacia Sandero είναι το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη, μια θέση που κατέχει από το 2017. Το 2025, το Dacia Sandero ήταν το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια, θέση που συνεχίζει και κατέχει και το 2026. Παράλληλα, το 7θέσιο Dacia Jogger, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger στην έκδοση Eco-G 120 είναι πλέον διαθέσιμα με τον νέο, πιο ισχυρό 3κύλινδρο turbo κινητήρα bi-fuel 1,2 λίτρου 120 hp, συνδυάζοντας για πρώτη φορά όλα τα πλεονεκτήματα του LPG, με αυτά ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Με αυξημένη τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ υγραερίου στα 50lt, τα πλεονεκτήματα του LPG αξιοποιούνται ακόμα περισσότερο. Η αυτονομία σε οδήγηση με LPG αυξάνεται κατά 20%, ενώ η συνολική αυτονομία (βενζίνη και LPG) φτάνει μέχρι και τα 1.400 χλμ. για το Jogger ενώ ξεπερνάει τα 1.500 χλμ για τα Dacia Sandero και Sandero Stepway.

Dacia Duster Eco-G 120

Το εμβληματικό SUV Dacia Duster, εκτός από τη μυώδη του σχεδίαση, τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος και την άνεση που προσφέρει, έχει και μία ασυναγώνιστη γκάμα bi-fuel (Eco-G 120) και υβριδικών κινητήρων. Τη γκάμα του κορυφώνει η μοναδική Tribrid 150 4x4 auto έκδοση που συνδυάζει ηλεκτρική τετρακίνηση, με υβριδικό κινητήρα, αυτόματο κιβώτιο, αλλά και τεχνολογία bi-fuel.

Η έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G 120 του Dacia Duster αποκτά περισσότερη ισχύ στους 120 ίππους, παραμένοντας η πιο οικονομική επιλογή. Με αυτονομία έως 1.380 χλμ. (50 λτ. βενζίνη + 50 λτ. LPG), ο νέος, 3κύλινδρος, turbo κινητήρας bi-fuel Eco-G 120 προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στον χώρο αποσκευών. Η έκδοση συνδυάζεται με 6-τάχυτο μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC).

Dacia Bigster Mild hybrid-G 140

To κορυφαίο Dacia Bigster, με τεχνολογίες κίνησης ανάλογες του Duster και περισσότερη δύναμη (ήδη από την έκδοση Mild hydrid-G 140), προσφέρει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα της Dacia, με κορυφαία αναλογία χώρων / μήκους αμαξώματος και πορτ-μπαγκάζ άνω των 700 λτ.

Με το Bigster, η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με υβριδικό σύστημα 48 V. Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση - είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο. Ο κινητήρας turbo κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 χλμ. Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Dacia Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

TRIBRID 150 4X4 AUTO: Το νέο υπερ-σύστημα κίνησης στα Dacia Duster & Bigster

Η Dacia εξοπλίζει, πλέον, τα Duster και Bigster, με το, παγκοσμίως μοναδικό, νέο σύστημα κίνησης Tribrid 150 4x4 auto.

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση (4x4) και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG) συνδυάζει αποδοτικότητα, ευελιξία και οικονομία. Αποτελείται από τον 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V (mild hybrid) και ισχύ 103 kW (140 ίππων) στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω, με συνδυαστική ισχύ 113 kW (154 ίππων), ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.

Η διάταξη του 2τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία. Εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση έως και τα 140 χλμ./ώρα. Στη θέση “neutral” (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία 2WD.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Στην πόλη, τa Dacia Duster και Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4x4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα έκδοση 4x4.

Με τις δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Dacia Duster εξασφαλίζει αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η απόκτηση ενός νέου μοντέλου Dacia γίνεται πιο δελεαστική από ποτέ, με τις επιλογές να προσαρμόζονται στις προτεραιότητες του πελάτη, με το προωθητικό πρόγραμμα «Dacia your way». Δίνοντας του τη δυνατότητα να επιλέξει την έκπτωση στην τιμή λιανικής, που φτάνει έως τα €3.000 (έως τέλη Οκτωβρίου), ή το προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο από 1,9%.