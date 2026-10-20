Αυτοκίνητα από μία άλλη εποχή έκαναν την εμφάνισή τους στην «καρδιά» του Πειραιά.

Μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του αυτοκινήτου φιλοξενήθηκε την Κυριακή (18/10), στην πλατεία Κοραή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Η Στατική Έκθεση Οχημάτων Εποχής έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά εντυπωσιακά οχήματα άλλων εποχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική γοητεία και την πολιτιστική αξία του κλασικού αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η δράση ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, συνδυάζοντας το ενδιαφέρον για τα ιστορικά οχήματα, με το μήνυμα της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

H δράση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου (ΣΙΣΠΑ), με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής (ΕΟΟΕ), του Δήμου Πειραιά και του Destination Piraeus.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναδεικνύεται η πολιτιστική αξία του κλασσικού αυτοκινήτου

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με ισχυρή ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, που εξελίσσεται διαρκώς και φιλοξενεί δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τη δημιουργική της δυναμική. Η Στατική Έκθεση Οχημάτων Εποχής, στην πλατεία Κοραή, αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που φέρνει την ιστορία της αυτοκίνησης κοντά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά οχήματα μιας άλλης εποχής και να γνωρίσουν την πολιτιστική αξία του κλασικού αυτοκινήτου. Μέσα από τη συνεργασία με συλλόγους και φορείς, επιδιώκουμε να εμπλουτίζουμε την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών και να αναδεικνύουμε τον Πειραιά ως έναν προορισμό με ξεχωριστή ταυτότητα και πλούσια πολιτιστική ζωή. Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου, στην Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής και σε όλους τους συμμετέχοντες για τη διοργάνωση και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, δήλωσε:

«Μέσα από δράσεις όπως η Στατική Έκθεση Οχημάτων Εποχής, οι δημόσιοι χώροι του Πειραιά αποκτούν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, φιλοξενώντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στη Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus επιδιώκουμε να στηρίζουμε συνεργασίες με συλλόγους και φορείς που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και δημιουργούν όμορφες εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Βουλευτής της Α΄ Πειραιά και Νήσων Νίκος Βλαχάκος.