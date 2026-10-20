Από 19 έως 24 Οκτωβρίου, το νέο Suzuki e VITARA περιμένει το κοινό σε 9 εκθέσεις Suzuki στην Αθήνα.

Η Suzuki υποδέχεται τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με μια μεγάλη γιορτή! Από τη Δευτέρα 19 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, διοργανώνει τα «e VITARA ELECTRIC DAYS», μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε 9 εκθέσεις του Επίσημου Δικτύου Suzuki στην Αθήνα.

Για έξι ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Suzuki e VITARA, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής μάρκας, να ανακαλύψουν τις προηγμένες τεχνολογίες του και, κυρίως, να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του. Παράλληλα, ένας μεγάλος διαγωνισμός θα δώσει ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στην εμπειρία!

Νέο Suzuki e VITARA: Η ηλεκτροκίνηση αποκτά χαρακτήρα Suzuki

Το νέο e VITARA σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Suzuki, συνδυάζοντας την τεχνολογία της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με την αυθεντική φιλοσοφία SUV και την τεχνογνωσία της μάρκας στην τετρακίνηση.

Με δυναμική σχεδίαση, σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, το e VITARA έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας, προσφέροντας παράλληλα την ελευθερία για αποδράσεις πέρα από τα όρια της πόλης.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που έχει εξελιχθεί ειδικά για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, ενώ οι διαθέσιμες μπαταρίες χωρητικότητας 49 και 61 kWh καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

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Ξεχωριστό στοιχείο του νέου μοντέλου αποτελεί το προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης ALLGRIP-e, το οποίο αξιοποιεί δύο ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα.

Μια εμπειρία που αξίζει να ζήσεις πίσω από το τιμόνι

Στο επίκεντρο των «e VITARA ELECTRIC DAYS» βρίσκεται η δυνατότητα για test drive. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν μία από τις 9 συμμετέχουσες εκθέσεις Suzuki στην Αθήνα, να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων και να ανακαλύψουν στην πράξη τα χαρακτηριστικά του νέου ηλεκτρικού SUV.

Από την αμεσότητα της επιτάχυνσης και την άνεση της ηλεκτρικής οδήγησης μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει, το νέο e VITARA υπόσχεται μια ολοκληρωμένη πρώτη γνωριμία με τη νέα εποχή της Suzuki.

Οδήγησε το νέο e VITARA και κέρδισε ένα τριήμερο στη Ναύπακτο!

Όσοι οδηγήσουν το νέο Suzuki e VITARA από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 σε μία από τις 9 συμμετέχουσες εκθέσεις και πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση για ένα ξεχωριστό δώρο: ένα τριήμερο ταξίδι στη Ναύπακτο με το νέο Suzuki e VITARA!

Ο τυχερός νικητής θα απολαύσει μια απόδραση από Παρασκευή έως Κυριακή, με δύο διανυκτερεύσεις και πρωινό σε Duplex Suite στο APOLLON LIBRARY SUITES, έχοντας στη διάθεσή του το νέο ηλεκτρικό SUV της Suzuki για να ανακαλύψει τις ομορφιές της περιοχής.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η πραγματοποίηση test drive και η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα “e VITARA ELECTRIC DAYS” και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για test drive μέσα από τη σελίδα της Suzuki στο auto.suzuki.gr/evitara-electric-days, επιλέγοντας τη συμμετέχουσα έκθεση που τους εξυπηρετεί.