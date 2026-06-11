Η Suzuki συνεχίζει να επενδύει στην πρακτικότητα και την καθημερινή χρηστικότητα, προσφέροντας οικονομία, άνεση και ευκολία χρήσης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, με προσανατολισμό στη σχέση αξίας τιμής.

Σε μια αγορά όπου τα SUV γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκα, με έμφαση στην τεχνολογική υπερβολή και τον εντυπωσιασμό, το Suzuki S-Cross παραμένει πιστό σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φανταχτερά χαρακτηριστικά ή ακραίες επιδόσεις. Αντιθέτως, εστιάζει σε εκείνα τα στοιχεία που εξακολουθούν να έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τον μέσο οδηγό: την άνεση, την πρακτικότητα, την οικονομία και την αξιοπιστία.

Η τελευταία εκδοχή του ιαπωνικού SUV εφοδιάζεται με τον γνώριμο τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.4 BoosterJet, ο οποίος συνεργάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Η απόδοση των 110 ίππων μπορεί να δείχνει συντηρητική στα χαρτιά, ωστόσο η διαθέσιμη ροπή των 235 Nm εξασφαλίζει ζωντανές επιταχύνσεις και καλή ελαστικότητα σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Πρόκειται για ένα σύνολο που έχει σχεδιαστεί περισσότερο για την καθημερινότητα παρά για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Στη συγκεκριμένη έκδοση, ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων με μετατροπέα ροπής. Η επιλογή αυτή ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Suzuki. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται ομαλά και χωρίς απότομες αντιδράσεις, συμβάλλοντας σε μια ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, είτε μέσα στην πόλη είτε σε ένα μεγάλο ταξίδι. Η λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου δίνει έμφαση στην άνεση και όχι στις άμεσες αλλαγές σχέσεων, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα στην καθημερινή χρήση.

Σχεδιαστικά, το S-Cross διατηρεί μια κλασική SUV εικόνα. Οι έντονες γραμμές του αμαξώματος, η μεγάλη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα LED και οι προστατευτικές επενδύσεις χαμηλά ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η απόσταση από το έδαφος επιτρέπει την κίνηση σε χωματόδρομους και κακοτράχαλες διαδρομές χωρίς άγχος, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία για όσους κινούνται συχνά εκτός ασφάλτου.

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Στο εσωτερικό, η Suzuki παραμένει προσηλωμένη στην εργονομία. Η διάταξη των χειριστηρίων είναι απλή και εύκολα κατανοητή, ενώ η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα μεταφέρονται σε οθόνες αφής. Η θέση οδήγησης είναι άνετη και προσφέρει καλή περιφερειακή ορατότητα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας.

Οι χώροι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ατού του μοντέλου. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητικό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών των 430 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Η πρακτικότητα ενισχύεται από τις πολυάριθμες θήκες για μικροαντικείμενα και την εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών.

Στον δρόμο, το S-Cross επιβεβαιώνει τον οικογενειακό του προσανατολισμό. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ η ηχομόνωση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο για την κατηγορία. Το τιμόνι διαθέτει επαρκή ακρίβεια και το πλαίσιο προσφέρει αίσθηση σταθερότητας ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες ταξιδιού. Δεν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που επιδιώκει να προσφέρει συγκινήσεις σε μια ορεινή διαδρομή, αλλά για ένα μοντέλο που δημιουργεί αίσθημα σιγουριάς και άνεσης στον οδηγό.

Η κατανάλωση (γύρω στα 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα) παραμένει σε λογικά επίπεδα, με το ήπιο υβριδικό σύστημα να συμβάλλει στη μείωση των απαιτήσεων σε καύσιμο κατά τις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης που ενισχύουν την ενεργητική ασφάλεια.

Το Suzuki S-Cross δεν ακολουθεί τις μόδες της εποχής. Δεν βασίζεται στον εντυπωσιασμό ούτε υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV που καλύπτει με συνέπεια τις πραγματικές ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Άνετο, ευρύχωρο, οικονομικό και εύχρηστο, αποτελεί μια επιλογή που αποδεικνύει ότι η ουσία εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη αξία από την εικόνα. Η τιμή αγοράς της έκδοσης με το αυτόματο κιβώτιο ανέρχεται στα 26.380 ευρώ.