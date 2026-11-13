Τι είπε η υπουργός Παιδείας για την υπόθεση Τσαβδαρίδη και τις αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο της μοριοδότησης των υποψηφίων λόγω αθλητικών διακρίσεων.

Τη αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αυστηρότερα κριτήρια, προανήγγειλε η Σοφία Ζαχαράκη στον απόηχο της υπόθεσης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως «ο τέως συνάδελφος ποτέ δεν μας πήρε τηλέφωνο , ποτέ δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση για το παιδί του. Αυτό γίνεται ψηφιακά» και πως «το παιδί δεν έκανε ποτέ εγγραφή στο τμήμα που πέρασε».

«Στη γενική διαδικασία των Πανελλαδικών δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά τα ποσοστά της μοριοδότησης. Θα αναμορφώσουμε το άρθρο αυτό για τα μόρια και τις αθλητικές διακρίσεις» επεσήμανε η υπουργός.

«Έχουμε παιδιά τα οποία αθλούνται και δίνουν προσωπικό χρόνο χρόνια ολόκληρα και μαζί με αυτά οι γονείς τους, οι οικογένειες, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να αδικηθούν αυτά τα παιδιά που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε «με βάση το ισχύον πλαίσιο, προβλέπονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά Τμήματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ η προσαύξηση των μορίων διαφοροποιείται ανάλογα με την αθλητική διάκριση».

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Ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως το άρθρο 34 του νόμου του 1999, που προβλέπει τα ευεργετήματα για τους διακριθέντες αθλητές, έχει υποστεί συνολικά 51 τροποποιήσεις, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να προσαρμόσουν και να εξορθολογίσουν το ισχύον καθεστώς.

Η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.

Τι θα αλλάξει στο πλαίσιο μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών:

«Θα χρειάζεται πλέον: Πραγματικός χρόνος που ένα παιδί έχει συμμετάσχει σε μία αθλητική δραστηριότητα, πρέπει να πιστοποιείται. Και όταν συμμετέχει σε ένα άθλημα να μπορεί να πιστοποιηθεί η συμμετοχή. Πραγματική επίδοση δηλαδή με πραγματική ενασχόληση» τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

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