Στο ιδιαίτερο αποτύπωμα που άφησε ο Διονύσης Χαριτόπουλος στον ελληνικό πολιτισμό αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ.

Συλληπυτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου εξέδωσε ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον ως έναν συγγραφέα που ήξερε να μιλά με αλήθεια, αμεσότητα και ευαισθησία για τους ανθρώπους και τη ζωή του.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε την Παρασκευή, 09/10, σε ηλικία 79 ετών.

«Με τη γραφή του, το ιδιαίτερο χιούμορ και την αυθεντική του ματιά, άφησε το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα. Οι ήρωές του, οι ιστορίες του και ο τρόπος που κοίταζε τον κόσμο θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν και να αποτελούν μέρος της συλλογικής μας μνήμης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι κάποια βιβλία δεν κλείνουν ποτέ πραγματικά, αλλά μένουν μαζί μας όπως και οι άνθρωποι που τα έγραψαν.