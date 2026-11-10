Όπως μάθαμε, απέφυγαν να συζητήσουν τη σημερινή κατάσταση της Χαριλάου Τρικούπη.

Το βράδυ της Δευτέρας, στο γνωστό εστιατόρια «Νησιώτισσα», επί της λεωφόρου Πεντέλης, υπήρχε μια παρέα που συγκέντρωσε τα βλέμματα των θαμώνων, καθώς αποτελούνταν από παλαιά στελέχη του «ορθόδοξου» ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, απαρτίζονταν από τη «σκληρή», αλλά μαζική οργάνωση της νεολαίας του άλλοτε κραταιού Κινήματος. Αρχικά, ήταν η «καθοδήγηση», ο Κώστας Λαλιώτης και ο Δημήτρης Ρέππας. Από εκεί και πέρα, πρόσωπα που τα χρόνια που ακολούθησαν βρέθηκαν σε κυβερνητικές θέσεις και βουλευτικά έδρανα, όπως ο Παναγιώτης Λούσκος, ο Μιχάλης Νεονάκης, ο Δημήτρης Καρύδης, ο Γιάννης Νικολάου, ο Δημήτρης Μπατζελής και ο Φώτης Χατζημιχάλης.

Βέβαια, εξέχοντα στελέχη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ των 80’s υπήρξαν και ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Καμπουράκης και ο συνάδελφος του και ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του Mega, Σταμάτης Μαλέλης.

Ανάμεσα στους μεζέδες και τα κρασιά, η συζήτηση γύρισε στα «δοξασμένα χρόνια» των πρώτων χρόνων που το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην εξουσία. Μάλιστα, ένας από την παρέα ισχυρίστηκε ότι αν έπεφτε σε εκλογές εκείνη την εποχή το κόμμα σε ποσοστό κάτω από 42%, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ.

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Πάντως, όπως μάθαμε, απέφυγαν να συζητήσουν τη σημερινή κατάσταση της Χαριλάου Τρικούπη, προτιμώντας να μιλήσουν για τις δικές τους αναμνήσεις.

Α.Γ.