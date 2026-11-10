Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο, δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Διευκρινίσεις για τη NAVTEX που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης η Τουρκία, επιχείρησε να δώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα» σημείωσε ο Σταύρος Παπασταύρου. «Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στην πορεία του πλοίου πρόσθεσε ότι «κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».