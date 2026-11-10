Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX αφού απέπλευσε το Abeille Marengo για τις έρευνες για το καλώδιο.

Λίγη ώρα αφού το «Abeille Marengo» απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX, στην οποία αναφέρει ότι με τη «συγκατάθεση» της Τουρκίας θα γίνουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Σύμφωνα με τη ναυτική αναγγελία που εξέδωσε η Τουρκία, θα πραγματοποιηθούν θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες «κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές» και για τις οποίες «έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο», τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Στη συνέχεια η NAVTEX παραθέτει δύο γραμμές συντεταγμένων για τις διαδρομές των ερευνών, μέσα στις οποίες αναφέρει ότι το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει τις έρευνες για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου από σήμερα, 10 Νοεμβρίου, έως τις 19 Μαρτίου 2027.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

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1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:



LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

Καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου: Απέπλευσε από το Ηράκλειο το Abeille Marengo

Λίγο μετά τις 18:00 της Τρίτης (10/11), το Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ήταν αγκυροβολημένο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και απαιτούν απαντήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, για το έργο της πόντισης του καλωδίου.

Αρχικά, το ερευνητικό πλοίο της γαλλικής εταιρείας NEXANS θα πραγματοποιήσει εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του. Στη συνέχεια, θα διεξάγει έρευνες όπως προβλέπουν οι NAVTEX τις οποίες έχουν εκδώσει η Ελλάδα και η Κύπρος, επισημαίνουν σε ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Η στιγμή που αποπλέει το Abeille Marengo

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmro3ng4k0wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νότια της Κάσου θα κατευθυνθεί το Abeille Marengo

Τελικός προορισμός του «Abeille Marengo» είναι η περιοχή νότια της Κάσου. Το ερευνητικό πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο από την Ιταλία και παρέμενε σε αναμονή τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μετά την έκδοση της NAVTEX- που προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών- ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ταξιδιού του.

Το μήκους 73,2 μέτρων «Abeille Marengo», που ναυπηγήθηκε το 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών. Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Επίσης, προβλέπονται γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Εξάλλου, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.