Κόντρα Ανδρουλάκη και με τον Παπασταύρου για το καλώδιο.

Καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, σχετικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κοντραρίστηκε με τον Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή, μετά την αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ανώδυνη.

«Ο κ. Καιρίδης είπε ότι δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, αλλά είναι ανώδυνη. Πώς αξιολογείτε ότι είναι ανώδυνο κάτι που δεν γνωρίζετε το περιεχόμενό του; Δηλαδή εσείς έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εσείς πώς μιλάτε;», αντέδρασε ο Δημήτρης Καιρίδης. «Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση, εσείς κυβερνάτε», του απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Ρωτήστε την Τουρκία λοιπόν», αποκρίθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. «Εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό», του ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Για κάτι που δεν έχει;», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαίτησε από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: «Πρώτον, γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα κάνει ρηματική διακοίνωση; Δεύτερον, συμφωνήσατε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης; Τρίτο ερώτημα, τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πώς ξαφνικά ένα έργο που το 2024 πάγωσε, ξεπαγώνει; Τι μεσολάβησε;».

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Γιατί, πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο, που αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να βρίσκει μια άλλη Γαλλία για να κάνει αυτή τη δουλειά, είστε γελασμένοι. Εμείς τέτοια ατζέντα δεν έχουμε γι’ αυτό θέλουμε απαντήσεις» και κατέληξε: «Αυτά τα “ίσως γνωρίζουμε” ή “δε γνωρίζουμε”, αλλά “επειδή δε γνωρίζουμε είναι ανώδυνο”, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία».

{https://x.com/androulakisnick/status/2120175175794672091}

Παπασταύρου σε Ανδρουλάκη: Επιχειρήματα που ούτε η άλλη πλευρά έχει τολμήσει να αρθρώσει

Οι τόνοι ανέβηκαν και ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Σταύρο Παπασταύρου. «Η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά όχι υπεύθυνη στάση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου «είναι εθνικά σημαντικό και ευρωπαϊκά στρατηγικό και προχωράει», τόνισε ο υπουργός. «Προχωράει με τη γαλλική εταιρεία να υποβάλει αίτημα άδειας μόνο στην Ελλάδα, για την περιοχή μας, όπως άλλωστε προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Αλλά όχι όπως ζητούσε η Τουρκία. Η Τουρκία ζητούσε να δώσει άδεια και άδεια δεν ζητήθηκε από την γαλλική εταιρεία. Και με την Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που εκδίδει NAVTEX, αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε.

«Το έργο προχωράει με τη μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη. Και ξέρετε κάτι; Αυτή η στήριξη θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό, με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Και αντί αυτού, εγείρετε ερωτήσεις και επιχειρήματα, που θα μου επιτρέψετε να πω, ούτε η άλλη πλευρά έχει τολμήσει να αρθρώσει. Θέλει προσοχή. Αναφέρετε επιχειρήματα που χρειάζεται προσοχή. Είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η ανακοίνωση ισοδυναμεί με αίτηση άδειας ή με αναγνώριση δικαιοδοσίας», συμπλήρωσε ο Σταύρος Παπασταύρου και επέμεινε πως η διακοίνωση είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Ανδρουλάκης: Η Τουρκία έχει τις απαντήσεις που ζητάμε εμείς σήμερα

«Είπατε ότι αυτά που ρωτάμε δεν τα ρωτά ούτε η Τουρκία. Δεν τα ρωτά γιατί η Τουρκία έχει τις απαντήσεις που εμείς ζητάμε σήμερα. Η Τουρκία έχει την ρηματική διακοίνωση, δεν την έχει το ΠΑΣΟΚ, αν την είχαμε δεν θα σας ρωτούσαμε», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στον Σταύρο Παπασταύρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον υπουργό να αφήσει «τα παιχνιδάκια περί εθνικής προσπάθειας, η αλήθεια δεν βλάπτει» και σχολίασε: «Επειδή η καραμέλα περί εθνικής προσπάθειας έχει λιώσει, θέλω να σας πω ότι την ίδια επιχειρηματολογία την έχουμε δεχτεί στο πετσί μας -ξέρετε πότε;- όταν πριν έρθει η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα τότε τι συμβαίνει για το πάρτι της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε το υπουργείο επίσημα ότι δεν φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας και μετά από μερικούς μήνες φορτώσατε το λαό μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η αλήθεια δεν είναι ένοχη, το ψέμα και τα παιχνιδάκια είναι ένοχα και υπονομεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα και την λειτουργία του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τις ταμπέλες και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που σας τους επιστρέφω απόλυτα», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

{https://x.com/androulakisnick/status/2120155211603861602}

Κυβερνητικές πηγές σε Ανδρουλάκη: Καλό είναι να ενημερώνεται για όσα έχει πει ο πρωθυπουργός

Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο πρωθυπουργός, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, απάντησαν κυβερνητικές πηγές στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τα ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή «είχαν ήδη απαντηθεί» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο «Greece Talks», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

Επίσης, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα και έθεσε το ερώτημα: «Πώς πρέπει να αισθάνεται ο υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;».

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν: «Ας συγκρατήσει, τουλάχιστον, ο κ. Ανδρουλάκης την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα. Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων».