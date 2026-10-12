Ο Πάνος Κάμμενος θύμισε τη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν τις εκλογές του 1993, για την οποία αργότερα μετάνιωσε.

Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την προεκλογική δέσμευσή του το 1993 θυμήθηκε ο Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας στο OPEN τον εκλογικό πήχη του 25% που έθεσε τις προάλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αμφισβήτησής του σε περίπτωση που η ΝΔ λάβει 25% στις επόμενες εκλογές, είχε αναγνωρίσει ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα δικαιολογούσε την αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του, αν θυμάστε έκανε το λάθος τότε, το 1993 και το είχε ανακοινώσει. Το ξέρω πολύ καλά γιατί ήμουν δίπλα του. Και μετά είχαμε την εκλογή Έβερτ κ.ο.κ. και τα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Για 9 χρόνια ήμασταν αντιπολίτευση. Τις προάλλες, στις 10 του μηνός, ήταν η επέτειος που ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Για την ιστορία, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πράγματι δεσμευτεί προεκλογικά, το 1993, ότι σε περίπτωση ήττας της ΝΔ – όπως και τελικά συνέβη – θα αποχωρούσε από την ηγεσία της. Και τήρησε τη δέσμευσή του, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή του Μιλτιάδη Έβερτ.

Αρκετά χρόνια αργότερα, πάντως, παραδέχθηκε ότι είχε μετανιώσει για εκείνη την απόφασή του. Μένει να φανεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί κάποτε στην ίδια θέση με τον πατέρα του…

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Μ. Καλ.