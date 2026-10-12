Πέντε ερωτήσεις- απαντήσεις.

Αμηχανία και προβληματισμός κυριαρχεί στο κυβερνών κόμμα από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία αν η ΝΔ λάβει κάτω από το 25%!

Τα ερωτήματα πολλά:

1. ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ; Τη στιγμή που το Μαξίμου και όλα τα στελέχη ομνύουν στην ...αυτοδυναμία ο πρωθυπουργός δηλώνει πως αν η ΝΔ στις εκλογές λάβει κάτω από το 25% ο ίδιος θα παραχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος! Γιατί το λέει; «Γαλάζια» στελέχη, μέσα στην αμηχανία τους, χρησιμοποιούν το απίθανο «επιχείρημα» ότι το είπε για να ...εκβιάσει συναισθηματικά ψηφοφόρους της ΝΔ να πάνε να ψηφίσουν ώστε να μην παραιτηθεί ο Μητσοτάκης! Σε κάθε περίπτωση η δήλωση του πρωθυπουργού καλλιεργεί την ηττοπάθεια.

2. Η ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ»: Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μάλιστα εντείνει την εσωστρέφεια στο κυβερνών κόμμα και ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών! Αντικειμενικά ωθεί τους επίδοξους «δελφίνους» του κόμματος να εντείνουν την κινητικότητά τους περνώντας από το παρασκήνιο σε ένα βήμα προς την «ανοιχτή εμφάνισή» τους, κάτι που αποτρέπει η προεκλογική περίοδος.

3. ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ; Τι όμως είναι αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό να πιστεύει ότι θέμα ηγεσίας στη ΝΔ θα τεθεί μόνο όταν το κόμμα λάβει κάτω από το 25%, ποσοστό που το πρώτο κόμμα χάνει το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών και το εκλογικό σύστημα μετατρέπεται σχεδόν σε αναλογικό; Σε μια περίπτωση δηλαδή που η ΝΔ εκλέξει το πολύ 80 βουλευτές; Με ποσοστό κάτω από 30%, πχ 28,31% που η ΝΔ έλαβε στις ευρωεκλογές, πιστεύει ότι θα παραμείνει στην ηγεσία; Μπορεί να μην τεθεί θέμα ηγεσίας σε μια τέτοια περίπτωση από τον Νίκο Δένδια;

4. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ; Δύσκολο θα είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμείνει (τουλάχιστον επί μακρού) στην ηγεσία της ΝΔ και αν μετά τις εκλογές συγκροτηθεί κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό. Σε μια τέτοια περίπτωση άλλωστε το Καταστατικό της ΝΔ προβλέπει πως ο πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να εκλεγεί εκ νέου από Συνέδριο. Θα θέσει τη ΝΔ σε μια τέτοια δοκιμασία;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5. ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ; Οι συνομιλητές του επιμένουν πως ο Κ. Μητσοτάκης είναι βέβαιος ότι η ΝΔ με δεύτερες εκλογές θα κερδίσει αυτοδυναμία. Ή, τουλάχιστον, ότι θα είναι τόσο κοντά στην αυτοδυναμία που θα σχηματιστεί κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό. Η αισιοδοξία αυτή όμως δεν συνάδει με τη δήλωση ότι θα παραιτηθεί αν η ΝΔ λάβει στις εκλογές κάτω από 25%.

Το ερώτημα παραμένει και δύσκολα ίσως θα απαντηθεί και τις επόμενες μέρες το γιατί ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή τη δήλωση.