«Πατούσες την επιλογή κέρασμα, η απόδειξη δεν περνούσε στο σύστημα αλλά ο πελάτης πλήρωνε κανονικά» αναφέρει σε μαρτυρία εργαζόμενος της Pizza Fan.

Νέα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε η Pizza Fan που φέρεται να έκρυψε παράνομα κέρδη εκατομμυρίων από τις φορολογικές αρχές φέρνει μαρτυρία εργαζόμενου της εταιρείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο εργαζόμενος αναφέρει ότι η απάτη με τις αποδείξεις γινόταν χειροκίνητα, ενώ στον πελάτη τα πάντα ήταν νομιμοφανή. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο πελάτης έκανε την επιλογή «κέρασμα» όταν πλήρωνε με μετρητά αλλά η απόδειξη φαίνεται να μην περνούσε στο σύστημα.

Στη συνέχεια, μίλησε και για περίεργες παραλήψεις στις δηλωμένες ώρες των εργαζομένων καθώς τον τελευταίο καιρό στο σύστημα ο ίδιος αναφέρει ότι φαινόταν δηλωμένος για 7ωρο, ενώ εργαζόταν κανονικά το 8ωρο του.

Να θυμίσουμε ότι οι πρώτοι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο της Pizza Fan απολογούνται σήμερα (26/10). Ειδικότερα, οι 10 από τους συνολικά 23 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ αύριο σειρά έχουν οι υπόλοιποι 13, μεταξύ των οποίων τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα.

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Βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό μέλος φέρεται πως ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, παρόλο που δηλώνεται ως υπάλληλος, ενώ η εμπλοκή των άλλων κατηγορουμένων διαφοροποιείται για τον καθένα ανάλογα με το εάν είχε εκτελεστικό ή περιφερειακό ρόλο.

Το κατηγορητήριο πάντως περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται πως ήταν ο επιχειρησιακός διαχειριστής του δικτύου των καταστημάτων, που είχε τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή και ήταν το πιο έμπιστο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο βασικός μοχλός που κινούσε τα αδήλωτα κέρδη της εταιρείας ήταν τα «κεράσματα» που εμφανίζονταν στο σύστημα για τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, τα «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως.