Η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για περίπου 2.500 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων διανομείς, ψήστες, μάγειρες και υπάλληλοι σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα

Την άμεση καταβολή των μισθών και όλων των δεδουλευμένων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Pizza Fan ζητά η ΓΣΕΕ, μετά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας, στον απόηχο της υπόθεσης φορολογικής απάτης για την οποία κατηγορούνται πρόσωπα που διοικούσαν την επιχείρηση.

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για περίπου 2.500 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων διανομείς, ψήστες, μάγειρες και υπάλληλοι σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βρέθηκαν από τη μία ημέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και χωρίς ενημέρωση.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι κανένας δημόσιος φορέας δεν διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου και του λογισμικού της εταιρείας, καθώς αυτά φέρονται να αποτελούσαν εργαλεία της παράνομης δραστηριότητας.

«Αυτό που συνέβη, επομένως, δεν είναι ούτε θεομηνία ούτε “τεχνικό πρόβλημα”», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες των επιλογών της εργοδοσίας δεν μπορεί να μεταφερθούν στους εργαζόμενους.

Τι αναφέρει η ΓΣΕΕ για τους μισθούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Συνομοσπονδία στις υποχρεώσεις των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους, επικαλούμενη τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Όπως σημειώνει, όταν ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος να προσφέρει την εργασία του, αλλά ο εργοδότης δεν του αναθέτει εργασία, εξακολουθεί να οφείλεται ο μισθός του, εκτός εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας.

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Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι οι συνέπειες που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και τις επιλογές μιας επιχείρησης δεν μπορούν να θεωρούνται αυτομάτως γεγονότα ανωτέρας βίας.

«Όποιος ετοιμάζεται να επικαλεστεί “ανωτέρα βία” για να μην πληρώσει, να ξέρει ότι θα μας βρει απέναντι», προειδοποιεί.

Τα αιτήματα για εργαζόμενους και κυβέρνηση

Η ΓΣΕΕ ζητά από την εργοδοσία να καταβάλει άμεσα και στο ακέραιο τους μισθούς, όλα τα δεδουλευμένα και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, είτε εργοδότης είναι η κεντρική εταιρεία είτε τα επιμέρους καταστήματα του δικτύου.

Παράλληλα, απαιτεί να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση. Ζητά επίσης να μην ασκηθούν πιέσεις σε εργαζόμενους προκειμένου να παραιτηθούν και να χάσουν τα δικαιώματά τους.

Η Συνομοσπονδία καλεί την εργοδοσία να μην αξιοποιήσει την κατάσταση για να περιορίσει το προσωπικό ή να αποφύγει τις υποχρεώσεις της, ενώ απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι, σε περιπτώσεις κατάσχεσης ή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, θα προστατεύονται κατά προτεραιότητα οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

«Η ΓΣΕΕ στηρίζει τους εργαζόμενους της Pizza Fan και τα σωματεία τους και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, συνδικαλιστικό και νομικό, για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από όσα τους ανήκουν», καταλήγει η ανακοίνωση.