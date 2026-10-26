«Μπορεί οι δύο χώρες να απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως αυτό που τις ενώνει είναι η ανάγκη για αλλαγή», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Από τη Σερβία μέχρι τη Βραζιλία, οι πολίτες στέλνουν το ίδιο μήνυμα: οι αυταρχικές αντιλήψεις, η αλαζονεία της εξουσίας και οι ακραίες φωνές δεν είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, ειδικά σε περιόδους κρίσης», αναφέρει σε δήλωση του ο Νίκος Παπανδρέου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών σε Σερβία και Βραζιλία.

«Μπορεί οι δύο χώρες να απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως αυτό που τις ενώνει είναι η ανάγκη για αλλαγή. Για πολιτικούς με όραμα, που βάζουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον και αφήνουν πίσω τη διαφθορά και τις καθεστωτικές νοοτροπίες», καταλήγει ο ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ.