...μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν.»

Ξεκάθαρος για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατευθύνονται προς την Τουρκία και τη Λιβύη, ήταν ο Νίκος Παπανδρέου σε δήλωσή του μετά την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Λιβύης.

«Σήμερα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, συζητήθηκε η σχέση της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα, που σήκωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

«Τι συγκυρία όμως! Σήμερα ενέκρινε η Λιβυκή Βουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ζητήσω να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτές τις χώρες μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν.»

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