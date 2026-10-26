Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στις μεγάλες υποθέσεις της Pizza Fan και του «Χωριάτικου».

Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τους λογαριασμούς και τις θυρίδες που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται τόσο στην υπόθεση με την Pizza Fan όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο τα αρτοποιεία Χωριάτικο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής εξαιρεί ρητά από την εντολή δέσμευσης τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να μη διακινδυνεύσουν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό ελήφθη ιδιαίτερη πρόνοια από την Αρχή. Την ίδια ακριβώς τακτική θα τηρήσει η Αρχή και για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων στην αλυσίδα φούρνων Χωριάτικο, με στόχο να προστατευθούν και σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση χωρίς να φέρουν οι ίδιοι κανένα μερίδιο ευθύνης.