Kalyani Group - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Rheinmetall διεκδικούν το εργοστάσιο.

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η διαδικασία αξιοποίησης του εργοστασίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων(ΕΑΣ) στο Αίγιο, καθώς σήμερα κατατέθηκαν δύο προσφορές στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Ο διαγωνισμός προβλέπει τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος, στο οποίο τα ΕΑΣ θα διατηρήσουν το 51% και ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 49%, διασφαλίζοντας τον πλειοψηφικό έλεγχο από την ελληνική πλευρά.

Kalyani Group - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Rheinmetall διεκδικούν το εργοστάσιο

Προσφορές κατέθεσαν αφενός η κοινοπραξία του ινδικού ομίλου Kalyani Group με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αφετέρου η γερμανική Rheinmetall.

Ο ινδικός όμιλος έχει επιδείξει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για τις εγκαταστάσεις του Αιγίου, με στελέχη του να έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο εργοστάσιο, εξετάζοντας τις υφιστάμενες υποδομές και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων γραμμών παραγωγής.

Η σύμπραξή της με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από την πλευρά της ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στον αμυντικό κλάδο, αυξάνει τις πιθανότητες της ινδικής πρότασης.

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Το επενδυτικό σχέδιο επικεντρώνεται στη μετατροπή της μονάδας σε σύγχρονο παραγωγικό κέντρο πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, με έμφαση στην κατασκευή μεταλλικών κορμών βλημάτων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σφυρηλάτησης και καλυκοποιίας.

Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την παραδοσιακή δραστηριότητα του εργοστασίου, το οποίο έχει συνδεθεί ιστορικά με την παραγωγή φορητού οπλισμού, μεταξύ άλλων και των τυφεκίων G3.

Από την πλευρά της, η Rheinmetall διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά και επιδιώκει τη διεύρυνση των βιομηχανικών συνεργασιών της στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία με την ΕΛΒΟ στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων.

Αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση για πυρομαχικά

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς η ευρωπαϊκή ζήτηση για πυρομαχικά έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα ASAP, στηρίζουν την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας.

Η αξιοποίηση του εργοστασίου στο Αίγιο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολόγηση των δύο προσφορών, καθώς από την τελική επιλογή του στρατηγικού εταίρου θα εξαρτηθούν το ύψος των επενδύσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η παραγωγική προοπτική της ιστορικής βιομηχανικής εγκατάστασης.