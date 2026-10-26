Η τράπεζα διευκρινίζει ότι θα καταβληθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Στην πρόωρη εξόφληση ομολογιών ύψους περίπου 285 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα εξαγοράς για τίτλους που λήγουν τον Νοέμβριο του 2027, έχοντας προηγουμένως διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις εποπτικές απαιτήσεις MREL.

Πρόωρη εξαγορά ομολογιών 284,8 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς (call option) για το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes), οι οποίες εκδόθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2022, με αρχική ονομαστική αξία 500 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι, με ημερομηνία λήξης την 22α Νοεμβρίου 2027, είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών της τράπεζας (Global Medium Term Note Programme), συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το σημερινό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ομολογιών διαμορφώνεται σε 284,835 εκατ. ευρώ, ποσό που πρόκειται να αποπληρωθεί στην ονομαστική του αξία, βάσει των προβλεπόμενων συμβατικών όρων.

Παράλληλα, η τράπεζα διευκρινίζει ότι θα καταβληθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

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Η προϋπόθεση για την πρόωρη εξόφληση και οι απαιτήσεις MREL

Καθοριστική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς αποτέλεσε η προηγούμενη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η συγκεκριμένη απαίτηση αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης τραπεζών, καθώς αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκών κεφαλαίων και υποχρεώσεων για την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών.

Η κίνηση εντάσσεται στη διαχείριση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της Εθνικής Τράπεζας, με την πρόωρη εξόφληση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης και τις ισχύουσες εποπτικές προϋποθέσεις, χωρίς να μεταβάλλεται η υποχρέωση τήρησης των απαιτούμενων δεικτών MREL.

