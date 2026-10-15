Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,19%, έχοντας αυξηθεί κατά 123 μονάδες βάσης από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αντιμέτωπες με έναν επικίνδυνο συνδυασμό υψηλού δημόσιου χρέους, αυξανόμενου κόστους δανεισμού και δημοσιονομικών ελλειμμάτων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να ξεπερνούν το 5% και το ετήσιο έλλειμμα να προσεγγίζει τα 2 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, η αμερικανική οικονομία αρχίζει να βιώνει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης δημοσιονομικής ανισορροπίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με κρίση χρέους.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,19%, έχοντας αυξηθεί κατά 123 μονάδες βάσης από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή μεταφέρεται στα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία προσεγγίζουν το 7,5%, περιορίζοντας τη ζήτηση στην αγορά κατοικίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών υποχώρησαν κατά 4% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της τελευταίας τριετίας.

Στην άνοδο των αποδόσεων συμβάλλουν ο πόλεμος στο Ιράν, οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, η συνεχής έκδοση αμερικανικών κρατικών ομολόγων εντείνει τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Πρόσθετη πίεση δημιουργούν οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων τεχνολογίας, οι οποίες δανείζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 2 τρισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, αντιστοιχώντας περίπου στο 6% έως 6,2% του ΑΕΠ.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προειδοποιεί ότι ακόμη και μια αύξηση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από τις προβλέψεις του θα μπορούσε να προσθέσει 1,9 τρισ. δολάρια στα σωρευτικά ελλείμματα της επόμενης δεκαετίας.

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Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποστηρίζει ότι η χώρα πρέπει να περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το 4% του ΑΕΠ, ποντάροντας στην οικονομική ανάπτυξη και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναλυτών, η εξάλειψη του ελλείμματος αποκλειστικά μέσω ανάπτυξης θα απαιτούσε ετήσιους ρυθμούς 7,2% επί μία δεκαετία. Με το δημόσιο χρέος να έχει φτάσει τα 40 τρισ. δολάρια και τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου να απειλούν με νέο πολιτικό αδιέξοδο, οι προοπτικές ουσιαστικής δημοσιονομικής εξυγίανσης παραμένουν περιορισμένες.