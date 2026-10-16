Το κίνητρο του δράστη παραμένει αδιευκρίνιστο.

Τρία παιδιά κι ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με την ενημέρωση του επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάικ Κραντς.

Νωρίτερα χθες είχε σημάνει συναγερμός στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, με την αστυνομία να λαμβάνει κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα. Ακολούθως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός, δήλωσε ο Μάικ Κραντς. Διευκρίνισε πως ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκκανο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

Ο διοικητής της αστυνομίας διευκρίνισε πως νεκροί είναι ένας δάσκαλος και τρία παιδιά - ηλικίας 5, 8 και 11 ετών. Ένα επτάχρονο παιδί και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε.

Έξω από το σχολείο συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους.

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Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Το δημοτικό σχολείο Silver Rail αριθμεί περίπου 450 μαθητές - ηλικίας 5 έως 11 ετών - και 40 μέλη προσωπικού.