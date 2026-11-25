Δεκέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, βάζοντας τέλος στην παρατεταμένη περίοδο υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Αλλάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνουν βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η πτώση της θερμοκρασίας έχει γίνει ήδη αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν χθες τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες καταγράφηκαν και αρνητικές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Γενικά καλός αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ασθενείς και πρόσκαιρες βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα στραφούν σε νότιους, φτάνοντας μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου σε καμία περιοχή της χώρας, με τις υψηλότερες τιμές να διαμορφώνονται στους 18 με 19 βαθμούς στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες σε σχέση με χθες, με εξασθένηση του Βαρδάρη, ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά θα προκαλέσει σταδιακή επιδείνωση του καιρού. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν, με βροχές και καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Βροχερό το Σάββατο – Ραγδαία αλλαγή από την Κυριακή

Το Σάββατο αναμένεται να είναι βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα την επικράτηση ιδιαίτερα ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Αρκετές βροχοπτώσεις αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στις Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει γρήγορη και αισθητή πτώση από τα βόρεια προς τα νότια.

Χιονοπτώσεις και χειμωνιάτικο σκηνικό για αρκετές ημέρες

Από την Κυριακή αναμένονται και χιονοπτώσεις, αρχικά στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Οι ισχυροί βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο Δεκέμβριος αναμένεται, έτσι, να ξεκινήσει με καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, βάζοντας τέλος στην παρατεταμένη περίοδο υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.