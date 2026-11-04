«Ο Λευκός Οίκος έχει ετοιμάσει όλα τα προεδρικά διατάγματα ώστε να μπορούν να εμποδίζουν τους Δημοκρατικούς να κινούνται νομικά και πολιτικά εναντίον του Τραμπ», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Η νίκη των Δημοκρατικών δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια καλύτερη μέρα για όλο τον κόσμο και για τις ΗΠΑ», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου στα Παραπολιτικά 90,1, εξηγώντας πως: «Ο Τραμπ έχει προετοιμαστεί με τον δικό του τρόπο για να μην αφήσει να λειτουργήσει το πολίτευμα με τον τρόπο που θα έπρεπε».

«Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτό τον χειμώνα με την «επικράτηση» ενός Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, ίσως με επιλογές που δεν τις φανταζόμαστε», συνέχισε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών

«Πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Η νίκη των Δημοκρατικών, η οποία ήταν καταλυτική, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα καλύτερη για όλο τον κόσμο ακόμα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλτ Τραμπ όλο το τελευταίο διάστημα άφηνε συνεχώς ανοιχτό το θέμα της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων και δεν ξέρουμε αν μέχρι τέλους θα υπάρξει αμφισβήτηση σε κάποια αποτελέσματα. Έβγαλε πάλι το καπέλο με το βέτο. Είχε απειλήσει με βέτο σε όλες τις αποφάσεις του Κογκρέσου και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια σχετική παράλυση της λειτουργίας των ΗΠΑ κυρίως στο εσωτερικό τους. Αυτό που προετοιμάζει ο Λευκός Οίκος και με κάθε τρόπο το έκανε σαφές το προηγούμενο διάστημα είναι ότι έχουν συγκεντρώσει μια σειρά από εκτελεστικές αποφάσεις ώστε να μπορεί να υπερβαίνει το Κογκρέσο σε συγκεκριμένα ζητήματα κι αυτά είναι η μετανάστευση, η ενέργεια, το κόστος, το στεγαστικό, τα εξωτερικά όπου εκεί ο πρόεδρος έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μπορεί να προχωρήσει σε εκρήξεις λόγω της ήττας του που δεν τις φανταζόμαστε. Ένα ακόμα σημείο που έχει κάνει σαφές είναι ότι εδώ και καιρό ο Λευκός Οίκος, οι νομικές υπηρεσίες, έχουν ετοιμάσει όλα τα προεδρικά διατάγματα ώστε να μπορούν να εμποδίζουν τους Δημοκρατικούς να κινούνται νομικά και πολιτικά εναντίον του Τραμπ γιατί προφανέστατα οι δημοκρατικοί θα φτάσουν μέχρι και την αμφισβήτησή του για πολλά πράγματα που έχει κάνει. Επομένως έχει προετοιμαστεί με τον δικό του τρόπο για να μην αφήσει να λειτουργήσει το πολίτευμα με τον τρόπο που θα έπρεπε μια και έχουμε αλλαγή και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία».

Για την εξωτερική πολιτική

«Υπάρχουν πολλές αναλύσεις ότι μπορεί να αντιδράσει πολύ διαφορετικά και πολύ ακραία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είτε θέλοντας να αφήσει ένα στίγμα στην εξωτερική του πολιτική με πολέμους ή με νίκες που φαντάζεται, είτε για τελείως προσωπικούς λόγους και για τελείως προσωπικά κέρδη γιατί για τον Ντ. Τραμπ κι αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού».

Για τους Δημοκρατικούς

«Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνανε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για το κόμμα των Δημοκρατικών παρά των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που σημαίνει ότι αυτή η μεγάλη νίκη ίσως είναι μια αφορμή να αναδιαταχθούν οι Δημοκρατικοί και να βρουν ένα μπούσουλα κι έναν υποψήφιο γιατί το πιο θετικό και αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι μπορούν να αναδιαταχθούν ως τις προεδρικές εκλογές να μην πάμε σε διαδόχους του Τραμπ αλλά να πάμε σε Δημοκρατικούς».

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Για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη

«Ρωτάτε έναν άνθρωπο κανονικό τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτό τον χειμώνα με την «επικράτηση» ενός Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, ίσως με επιλογές και αποφάσεις που δεν τις φανταζόμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, γιατί γράφονται και αυτά, το θεωρώ απίθανο για την αμερικανική πολιτική αλλά να το αδυνατήσει εξαιρετικά και ουσιαστικά να κόψει δεσμούς με την ΕΕ όσον αφορά τις αποφάσεις, που τις έχει κόψει για να είμαστε ειλικρινείς».