«Όταν αυτή η συμπεριφορά γίνεται χαρακτηριστικό στελεχών ενός κυβερνώντος κόμματος, δεν είναι απλώς ζήτημα ύφους. Είναι ζήτημα δημοκρατικής αντίληψης», σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στο πλευρό της Νάντιας Γιαννακοπούλου στάθηκε, με δημόσια ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου, μετά τη χθεσινή επίθεση από τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος μετά τον σάλο ζήτησε συγγνώμη.

«Η Νάντια Γιαννακοπούλου σήμερα έδειξε τρία πράγματα. Πολιτική μαχητικότητα, δικαιολογημένη αγανάκτηση και ανθρώπινη ευαισθησία.

Δεν θα σχολιάσω τον κ. Λαζαρίδη, γιατί δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα», τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου και συνέχισε: «Θα σχολιάσω όμως την ολοένα μεγαλύτερη επιθετικότητα, την αλαζονεία και την τοξικότητα με την οποία επιλέγουν να αντιπαρατίθενται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μια βαθιά καθεστωτική νοοτροπία, που μετατρέπει την εξουσία σε αλαζονεία και την πολιτική αντιπαράθεση σε προσωπική επίθεση. Όταν αυτή η συμπεριφορά γίνεται χαρακτηριστικό στελεχών ενός κυβερνώντος κόμματος, δεν είναι απλώς ζήτημα ύφους. Είναι ζήτημα δημοκρατικής αντίληψης».

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/pfbid0NxbKtonrL1uyb7mxVYemPWUnWhRKmAaU2Dg9gVvtW8vB3FxwoJfNZKrme2xrX6fnl}