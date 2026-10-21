«Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό», είπε για τα δάκρυα της στον «αέρα» η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει», αναφέρει σε ανάρτησή της η Νάντια Γιαννακοπούλου για την αντιπαράθεσή της με τον Μακάριο Λαζαρίδη, η οποία της δημιούργησε τέτοια συναισθηματική φόρτιση που δάκρυσε.

«Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει.

Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.

Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.

Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.

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Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.

Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία», σημειώνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.

Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.

Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.

Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο».

{https://www.facebook.com/nadiagiannakopoulou01/posts/pfbid0Wfb6qreCU7gmqqUK8yUwV4yYTgyTgyuSj39y45zVKs1TmPbivTyXmVXkFb1PgWntl}

H συγγνώμη Λαζαρίδη μετά τις χυδαιότητες κατά Γιαννακοπούλου

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία δάκρυσε στον «αέρα» λόγω της έντασης», τονίζοντας πως τη σέβεται και την τιμά.

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Καβάλας.

{https://x.com/mvlazaridis/status/2112839493233324222}