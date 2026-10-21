Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι τον είχε προσεγγίσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο καφενείο της Βουλής για να μάθει «αν έρχονται κι άλλα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που η ίδια διέψευσε. Ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ.

Δάκρυσε η Νάντια Γιαννακοπούλου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, με εκατέρωθεν βαριές εκφράσεις, προσωπικές αιχμές και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον είχε προσεγγίσει στο καφενείο της Βουλής, ρωτώντας τον με αγωνία εάν επρόκειτο να υπάρξουν νέες αποκαλύψεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νάντια Γιαννακοπούλου διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, απαιτώντας να ανακαλέσει, ενώ χαρακτήρισε τον γαλάζιο βουλευτή «κινούμενο βούρκο» και αναφέρθηκε στα πτυχία του, προκαλώντας την αντίδρασή του.

Η αντιπαράθεση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τους δύο βουλευτές να προαναγγέλλουν δικαστικές κινήσεις και τον παρουσιαστή Βασίλη Χιώτη να επιχειρεί να εκτονώσει την κατάσταση.

Στο τέλος της συζήτησης, η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. «Τι πρέπει να κάνω όταν ακούω όλα αυτά τα ψεύδη; Όλα έχουν ένα όριο. Ήρθα να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχτεί τόση ψευδολογία», ανέφερε εμφανώς φορτισμένη, καταγγέλλοντας τις προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε.

Αναλυτικά ο διάλογος:

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Μ. Λαζαρίδης: Να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος στην Κρήτη είναι ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη.

Ν. Γιαννακοπούλου: Θέλετε να μας πείτε ότι είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;

Μ. Λαζαρίδης: Και δεν θέλω να πω δημόσια κάτι άλλο.

Ν. Γιαννακοπούλου: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε. Θέλετε να πείτε;

Μ. Λαζαρίδης: Θέλετε να σας πω; Θέλετε να σας πω με τι αγωνία ήρθατε και με ρωτήσατε την επόμενη μέρα της αποκάλυψης που έκανα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, αν έρχονται κι άλλα;

Ν. Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε;

Μ. Λαζαρίδης: Καθόλου δεν ντρέπομαι. Επειδή με προκαλείτε.

Ν. Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά.

Μ. Λαζαρίδης: Στο καφενείο της Βουλής ήμασταν.

Ν. Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά.

Μ. Λαζαρίδης: Θα παίρνετε απαντήσεις. Διαψεύστε με.

Ν. Γιαννακοπούλου: Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με μια χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.

Μ. Λαζαρίδης: Όχι, δεν ανακαλώ.

Ν. Γιαννακοπούλου: Ξεκινήσατε από πριν την προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους… Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψεύδους σας.

Μ. Λαζαρίδης: Εντάξει, εντάξει…

Ν. Γιαννακοπούλου: Να μας πείτε αν υπάρχουν μάρτυρες. Ντρέπομαι. Δεν έχουμε ούτε καλημέρα με τον κ. Λαζαρίδη.

Μ. Λαζαρίδης: Μην ταράζεστε, όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο, θα παίρνετε απαντήσεις.

Ν. Γιαννακοπούλου: Είστε ένας κινούμενος βούρκος. Αυτός είστε. Δεν θα μιλήσω για την ποιότητα ενός ανθρώπου με την κοροϊδία των πτυχίων σας.

Μ. Λαζαρίδης: Μια χαρά πτυχίο έχω. Γίνατε βουλευτής επειδή ήταν ο πατέρας σας βουλευτής. Θα αποδείξετε στο δικαστήριο όσα λέτε.

Ν. Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τον βούρκο του ανθρώπου με τα ψεύτικα πτυχία.

Μ. Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και την αγωγή.

Ν. Γιαννακοπούλου: Είναι αυτό επίπεδο;

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, Βασίλης Χιώτης, θέλησε να επέμβει ώστε να σταματήσει όλο αυτό το «άβολο», όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, σκηνικό. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, από την ένταση της συζήτησης, εμφανίστηκε δακρυσμένη. «Τι πρέπει να κάνω όταν ακούω όλα αυτά τα ψεύδη. Όλα έχουν ένα όριο. Ήρθα να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχτεί τόση ψευδολογία. Δείτε πόσο πονηρά το έκανε. Είπε ότι υπάρχει μια υφέρπουσα κόντρα με τον πρόεδρο μου. Έτσι κεντάνε οι Γκέμπελς. Είπε τέτοια ψέματα αδιανόητα. Δεν περίμενα τέτοιο επίπεδο. Είναι δυνατόν;», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κλείνοντας.

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Να σημειωθεί, τέλος, πως στην αρχή της κουβέντας τους, ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ είχε πει: «Κρατήστε τη δήλωσή μου. Τη βραδιά των εκλογών θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσει», με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να του ζητά να ανακαλέσει, κάτι που δεν έγινε.

Ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.

Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.

Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία.

Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτο το πολιτικό ύφος και ήθος.

Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.