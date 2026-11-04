Ο πρόεδρος της Βουλής ενεργεί ως επικεφαλής του συχνά θορυβώδους σώματος των 435 μελών, αποφασίζοντας ποια νομοθεσία θα προχωρήσει σε ψηφοφορία ή θα θαφτεί εν τη γενέσει.

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές φέρνει τον Χακίμ Τζέφρις σε πορεία να γίνει ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας μπροστά του τη διπλή πρόκληση της άσκησης αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα με το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στους μετριοπαθείς του κόμματός του και τους πιο μαχητικούς προοδευτικούς.

Ως πρόεδρος, ο Τζέφρις που εκπροσωπεί περιφέρεια της πόλης της Νέας Υόρκης στη Βουλή, θα ηγηθεί πλειοψηφίας που θα ορκιστεί την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, παίρνοντας τα ηνία από τους Ρεπουμπλικάνους που είχαν τον έλεγχο της Βουλής για τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα αρχίζει η μεγάλη επιστροφή της Αμερικής», τόνισε σε νικητήρια ομιλία του αργά χθες το βράδυ, καθώς μέσα ενημέρωσης πρόβαλλαν την πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιτεθεί στην ατζέντα του Κογκρέσου υπό τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ, δεσμευόμενος για την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα ανατρέψει τις έντονες περικοπές στις δαπάνες -που έλαβαν ισχύ νόμου στις 4 Ιουλίου του 2025 -στο Medicaid, το πρόγραμμα περίθαλψης για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε και δήλωσε ξεκάθαρα ότι έχει βαρεθεί τον εξτρεμισμό, τη διαφθορά. Θέλουν ένα Κογκρέσο που θα έχει αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εδώ και καιρό έχει πει ότι, καθώς η κοινοβουλευτική του ομάδα θα εστιάσει στο να βοηθήσει τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και τη μεσαία τάξη να ανταπεξέλθει στο υψηλό κόστος διαβίωσης, οι Δημοκρατικοί θα ερευνήσουν επίσης τις συναλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ με στελέχη επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων αυτών που έχουν κάνει μεγάλες δωρεές στις διάφορες εκστρατείες και στα έργα της. Ωστόσο δεν έχει δηλώσει ότι, υπό την ηγεσία του, η Βουλή, θα προχωρήσει σε μια τρίτη απόπειρα παραπομπής του Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία της Καλιφόρνιας, ο οποίος αναμένεται να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, του έδωσε μια συμβουλή: «Να προσλάβεις δικηγόρους», είπε σε δήλωσή του τη νύχτα των εκλογών.

Καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση σε μεγάλο μέρος της χώρας μετά τις χθεσινές ενδιάμεσες εκλογές, το εύρος της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή για τα επόμενα δύο χρόνια δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής ενεργεί ως επικεφαλής του συχνά θορυβώδους σώματος των 435 μελών, αποφασίζοντας ποια νομοθεσία θα προχωρήσει σε ψηφοφορία ή θα θαφτεί εν τη γενέσει. Επίσης ο πρόεδρος του σώματος αυτού είναι ο δεύτερος στη σειρά για την προεδρία, μετά τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, οι νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί βουλευτές θα συνέλθουν κεκλεισμένων των θυρών για να χρίσουν τον υποψήφιό τους για πρόεδρο του σώματος στην ψηφοφορία του Ιανουαρίου και, σύμφωνα με πολλούς Δημοκρατικούς συμβούλους, κανένας δεν δείχνει να θέτει σοβαρή απειλή στον Τζέφρις.

Εβδομάδες αργότερα, με την έναρξη λειτουργίας του νέου Κογκρέσου, η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει για να αναδείξει τον 57ο πρόεδρό της από το 1789, με τους Ρεπουμπλικανούς να έχουν χρίσει και τον δικό τους υποψήφιο, ο οποίος ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχει.

Ωστόσο ο Τζέφρις έχει ακόμη κάποια δουλειά μπροστά του για να σφραγίσει την υποστήριξη διαφόρων προοδευτικών στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, όπως η συντοπίτισσά του από τη Νέα Υόρκη και νεοεκλεγείσα βουλευτής Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ.

Σε συνέντευξή της στις 30 Σεπτεμβρίου στο Vanity Fair, η Άβιλα Σεβαλιέ δεν δεσμεύθηκε να ψηφίσει τον Τζέφρις.

Αντ’αυτού έδωσε έναν κατάλογο με πολιτικές που, όπως είπε, ο επόμενος πρόεδρος θα πρέπει να υποστηρίξει: μεταρρυθμίσεις των εκλογικών δικαιωμάτων, επενδύσεις στη δημόσια στέγαση, μπλοκάρισμα της αποστολής επιθετικών όπλων στο Ισραήλ, και καθολική υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο φιλοϊσραηλινές οργανώσεις βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων δωρητών της εκστρατείας του Τζέφρις, και έχει δείξει να είναι άνετος με τις προτάσεις για ένα πρόγραμμα περίθαλψης «Medicare για Όλους», το οποίο πολλοί Δημοκρατικοί φοβούνται ότι θα είναι υπερβολικά δαπανηρό.

«Το ερώτημα είναι τι έχει να τους δώσει για να τους πάρει με το μέρος του», δήλωσε η Μισέλ Σουέρς, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

Ωστόσο αν γείρει πολύ αριστερά θα μπορούσε να προκαλέσει εξέγερση μεταξύ των μετριοπαθών Δημοκρατικών.

«Πάνω από όλα η οικονομική ευχέρεια»

Ο 56χρονος Τζέφρις είναι γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί συναίνεση στους κόλπους της κοινοβουλευτικής του ομάδας σε αντίθεση με το ιεραρχικό στυλ της επίσης Δημοκρατικής πρώην προέδρου του σώματος Νάνσι Πελόζι. Ωστόσο ξέρει και να ρίχνει γροθιές, ιδίως για να συσπειρώσει το στρατόπεδό του.

«Ως πλειοψηφία, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρόκειται να κάνουμε είναι να διώξουμε τον Πιτ Χέγκσεθ», είπε σε πολιτική συγκέντρωσή του τρεις ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο επαναλαμβάνει συνεχώς ότι οι Δημοκρατικοί θα επιτεθούν στην «κρίση του κόστους διαβίωσης», κάτι το οποίο οι ψηφοφόροι αναφέρουν επανειλημμένως ως την κύρια ανησυχία τους.

«Η Αμερική είναι υπερβολικά ακριβή» ήταν το ρεφρέν του στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Υψηλόβαθμος Δημοκρατικός σύμβουλος στη Βουλή δήλωσε ότι υπάρχει μια σειρά νομοσχεδίων των οποίων θα μπορούσε να ηγηθεί και που πιθανόν θα ένωναν τους Δημοκρατικούς: μια διευρυμένη φοροαπαλλαγή για παιδιά, την οποία άφησαν να εκπνεύσει ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο, μια φοροαπαλλαγή για τη στέγαση ώστε να καταστεί πιο προσιτή η αγορά σπιτιού, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, η επαναφορά των επιδοτήσεων στην καθαρή ενέργεια και η ανανέωση κάποιων επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης του «Obamacare».

Αυτό θα ήταν εφικτός στόχος, ενώ σε κάποια από τα νομοσχέδια αυτά θα μπορούσε να ασκήσει βέτο ο Τραμπ. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Τζέφρις θα ήταν να απευθυνθεί στους Ρεπουμπλικανούς για να περάσει κρίσιμης σημασίας νομοθεσία. Αυτό θα περιλάμβανε την αύξηση του ορίου του χρέους για τον αμερικανικό δανεισμό, την αποφυγή αθέτησης πληρωμών από το κράτος και την έγκριση ομοσπονδιακών δαπανών προκειμένου να αποφευχθεί αναστολή της λειτουργίας υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Ο Τζέφρις θα αποτελέσει επίσης την αιχμή του δόρατος άλλων προτεραιοτήτων των Δημοκρατικών, όπως η προστασία της Κοινωνικής Ασφάλισης, η αναίρεση περικοπών ύψους 900 δισ. δολαρίων τις οποίες επέβαλαν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Medicaid και η αναθεώρηση νόμων περί Μετανάστευσης.

Η Κέιτ ντεΓκράιτερ, εκπρόσωπος του «Third Way», μιας συμβουλευτικής ομάδας μετριοπαθών Δημοκρατικών, δήλωσε ότι θα πρέπει να αντισταθεί στα αιτήματα προοδευτικών να παραπέμψει τον πρόεδρο.

«Δεν πιστεύω ότι θα είναι βοηθητικό να έχουμε μια τεράστια μάχη παραπομπής για τον πρόεδρο», σημείωσε.

Οι νεοεκλεγέντες προοδευτικοί είναι «πιθανόν να έρθουν στην Ουάσινγκτον περιμένοντας ότι θα μπορέσουν να αλλάξουν το σύμπαν από την πρώτη μέρα», δήλωσε παράλληλα ο Ντέιβιντ Μίλερ, καθηγητής διακυβέρνησης στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Η πρόκληση για τον Τζέφρις θα είναι να μετριάσει αυτές τις προσδοκίες «δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί δεν ελέγχουν τον Λευκό Οίκο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ