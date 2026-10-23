Οι πιστοί ετοιμάζουν τα κόλλυβα που θα προσφέρουν στην μνήμη των νεκρών τους στο αυριανό Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου.

Με σεβασμό και κατάνυξη, οι πιστοί ετοιμάζουν τα κόλλυβα που θα προσφέρουν στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων, ενόψει του Ψυχοσάββατου του Αγίου Δημητρίου που τιμάται αύριο, Σάββατο 24 του μήνα. Πρόκειται για ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην Ορθόδοξη παράδοση, που συνδέεται με την προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων και την πίστη στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή .Το Ψυχοσάββατο αποτελεί για τους πιστούς μια ευκαιρία να θυμηθούν τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και να προσευχηθούν για την ανάπαυσή τους. Το σιτάρι, βασικό συστατικό των κολλύβων, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στη χριστιανική πίστη, καθώς παραπέμπει στην αναγέννηση και στην προσδοκία της Ανάστασης. Για πολλές οικογένειες, η προετοιμασία τους αποτελεί μια προσωπική πράξη αγάπης και μνήμης για όσους έχουν φύγει από τη ζωή.

Ψυχοσάββατο Αγίου Δημητρίου 2026: Η σημασία της ημέρας

Τα Ψυχοσάββατα είναι αφιερωμένα στην προσευχή για τους νεκρούς και αποτελούν σημαντικές ημέρες για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς, τελούν μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους συγγενείς και τους φίλους τους και προσφέρουν κόλλυβα, τιμώντας τη μνήμη τους. Το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου τηρείται ως τοπικό έθιμο σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Η εορτή του Αγίου Δημητρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου ενώ παραδοσιακά το Ψυχοσάββατο προηγείται της εορτής οπότε θα γιορταστεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο καθιερωμένα Ψυχοσάββατα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι εκείνο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω και εκείνο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Τι συμβολίζουν τα κόλλυβα

Τα κόλλυβα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των μνημοσύνων. Παρασκευάζονται κυρίως από βρασμένο σιτάρι, στο οποίο προστίθενται, ανάλογα με την οικογενειακή συνταγή και τα τοπικά έθιμα, ζάχαρη, ξηροί καρποί, σταφίδες και άλλα υλικά. Το σιτάρι έχει κεντρική θέση στον συμβολισμό τους. Ο σπόρος που πέφτει στη γη και στη συνέχεια βλασταίνει και καρποφορεί αποτελεί εικόνα της αναγέννησης και συνδέεται με τη χριστιανική πίστη στην Ανάσταση των νεκρών.

Για τους πιστούς, τα κόλλυβα δεν είναι απλώς ένα παρασκεύασμα που μεταφέρεται στην εκκλησία. Η προσφορά τους συνοδεύει την προσευχή υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων και εκφράζει την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Η παρασκευή τους αποτελεί, επίσης, για πολλές οικογένειες μια ιδιαίτερη διαδικασία. Οι συγγενείς φροντίζουν να τα ετοιμάσουν με επιμέλεια, καθώς μέσα από αυτό το έθιμο τιμούν τη μνήμη των αγαπημένων τους και συμμετέχουν στην παράδοση της Εκκλησίας.

Τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που απασχολούν τους πιστούς μετά την τέλεση του Ψυχοσάββατου και του τρισάγιου είναι τι πρέπει να γίνει με τα κόλλυβα που δεν καταναλώθηκαν ή δεν μοιράστηκαν στον ναό. Τα κόλλυβα που περισσεύουν μπορούν να μοιραστούν στους πιστούς που βρίσκονται στην εκκλησία ή να μεταφερθούν στο σπίτι, ώστε να καταναλωθούν από την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος όμως δεν πρέπει επ' ουδενί να πεταχτούν στα σκουπίδια.