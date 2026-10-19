Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική άσκηση.

Τουλάχιστον 53 άτομα σκοτώθηκαν και 200 τραυματίστηκαν έπειτα από πυραυλική επίθεση των Χούθι σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σάμπγουα της Υεμένης τη Δευτέρα (19/10).

Η αιματηρή επίθεση έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο χτυπημάτων που ανταλάσσουν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, από τον Σεπτέμβριο, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της περιοχής γύρω από το κομβικής σημασίας για τη ναυσιπλοϊα στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους την ώρα που διεξήγαγαν ασκήσεις εκπαίδευσης. Η Σάμπγουα, μια επαρχία πλούσια σε ενεργειακούς πόρους στη νότια-κεντρική παράκτια Υεμένη, η οποία βρέχεται από τον Κόλπο του Άντεν, φιλοξενεί την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Μπαλχάφ — τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην Υεμένη.

{https://x.com/IndiaToday/status/2112221212764246395}

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η οργάνωση έβαλε στο στόχαστρο το στρατόπεδο εκπαίδευσης, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, λειτουργούσε υπό τον έλεγχο σαουδαραβικών δυνάμεων.

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Οι κυβερνητικές δυνάμεις ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα μια επιχείρηση με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι και την ανάκτηση εδαφών κοντά στα στενά. Την ίδια στιγμή, οι Χούθι πολιορκούν την Τάιζ, το τελευταίο μεγάλο αστικό προπύργιο των δυνάμεων που αντιτίθενται σε αυτούς, στα νότια ορεινά της Υεμένης.

Η σύγκρουση στην Υεμένη έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου, στοχεύοντας την πρωτεύουσα Ριάντ και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να υποχωρήσει προς τον νότο. Μια στρατιωτική επέμβαση υπό τη Σαουδική Αραβία, το επόμενο έτος, οδήγησε σε ένα αιματηρό αδιέξοδο, έως ότου οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν σε μια εκεχειρία το 2022, η οποία διατηρήθηκε μέχρι φέτος.