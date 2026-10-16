Η επίθεση έγινε από τις δυνάμεις των Χούθι.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανέφερε, το βράδυ της Παρασκευής, ότι οι δυνάμεις των Χούθι στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν με δύο πυραύλους.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης, Μουαμάρ αλ-Εριάνι, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι πύραυλοι έπεσαν 500 μέτρα από αεροσκάφος και περίπου 100 μέτρα από το κέντρο του διαδρόμου προσγείωσης».

{https://x.com/AJEnglish/status/2111190228610281685}

Ο Αλ-Εριάνι είπε ότι μια πτήση της Yemenia Airways με προορισμό το Κάιρο της Αιγύπτου «ετοιμαζόταν για απογείωση όταν η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι στόχευσε το αεροδρόμιο».

Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα ήταν ασφαλή μετά την επίθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/maxosintintel/status/2111187958376051197}