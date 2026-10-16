Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανέφερε, το βράδυ της Παρασκευής, ότι οι δυνάμεις των Χούθι στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν με δύο πυραύλους.
Ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης, Μουαμάρ αλ-Εριάνι, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι πύραυλοι έπεσαν 500 μέτρα από αεροσκάφος και περίπου 100 μέτρα από το κέντρο του διαδρόμου προσγείωσης».
{https://x.com/AJEnglish/status/2111190228610281685}
Ο Αλ-Εριάνι είπε ότι μια πτήση της Yemenia Airways με προορισμό το Κάιρο της Αιγύπτου «ετοιμαζόταν για απογείωση όταν η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι στόχευσε το αεροδρόμιο».
Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα ήταν ασφαλή μετά την επίθεση.
{https://x.com/maxosintintel/status/2111187958376051197}