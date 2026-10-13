Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, με εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, πραγματοποίησε η Σαουδική Αραβία την Τρίτη (13/10), όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθι. Από το πρωί της Τρίτης, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν από πετρελαϊκή εγκατάσταση στα περίχωρα της Σαναά, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα.

Το βράδυ της Τρίτης, η Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι. Ο πρώτος είχε στόχο στην πόλη Νταχράν, όπου βρίσκεται η έδρα του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco και ο δεύτερος την πόλη Χαράντ, όπου βρίσκονται αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την τελευταία εβδομάδα, οι φιλοϊρανοί Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την Σαναά, εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυράυλους εναντίον αεροδρομίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Το σφοδρότερο πλήγμα των Χούθι καταγράφηκε το Σάββατο (10/10), όταν πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 13 ατόμων. Οι επιθέσεις παρουσιάζονται από τους Χούθι ως αντίποινα για την υποστήριξη που παρέχει το σαουδαραβικό βασίλειο στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου που έχει αναζωπυρωθεί.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε ότι ο σαουδαραβικός συνασπισμός έπληξε κεντρικό σταθμό της Yemen Petroleum Company. Από την πλευρά της, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν αποθέματα πετρελαίου, με το πλήγμα να μην επηρεάζει τα διαθέσιμα αποθέματα και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

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Νωρίτερα, πάντως, οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Σαναά θα προκαλούσε μια «σκληρή και επώδυνη» απάντηση. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, είχε αναφέρει ως πιθανούς στόχους τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco στο Νταχράν, καθώς και διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριάντ.

Παράλληλα, η οργάνωση επανέλαβε τις προειδοποιήσεις της προς τους εργαζομένους στον πετρελαϊκό τομέα της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.

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Το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας, υπό την προεδρία του de facto ηγέτη της χώρας και διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι οι Χούθι θα υποστούν συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου.

Το πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάντ το περασμένο Σάββατο ήταν το φονικότερο περιστατικό αυτού του είδους στη Σαουδική Αραβία εδώ και μία δεκαετία. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν επίσης αναστολή πτήσεων σε διάφορα σημεία της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία το βασίλειο φιλοξενεί σημαντική ενεργειακή διάσκεψη.

{https://x.com/Reuters/status/2109560955608719576}

Αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τη στρατιωτική της παρουσία στην Υεμένη, υποστηρίζοντας την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, με στόχο να περιορίσει τις εδαφικές προωθήσεις των Χούθι. Οι τελευταίοι είχαν πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική προέλαση τον προηγούμενο μήνα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, φτάνοντας κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Το στενό αποτελεί τη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη Σαουδική Αραβία και τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο. Τότε, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, τη θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Η κυβερνητική αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου μία εβδομάδα με στόχο την απώθηση των Χούθι, τους ανάγκασε να απομακρυνθούν από την περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Ωστόσο, η οργάνωση εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία σε κοντινές περιοχές, ενώ μέσα στον μήνα έχει καταγράψει νέες εδαφικές προωθήσεις γύρω από την πόλη Ταΐζ.

Την ίδια ώρα, το Ριάντ επιδιώκει να εξασφαλίσει ευρύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους του, τόσο για τη στρατιωτική εκστρατεία κατά των Χούθι όσο και για την αντιμετώπιση των πυραυλικών επιθέσεων και των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επαφή με τον Σαουδάραβα διάδοχο είχε την Τρίτη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Χούθι «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Ερντογάν να παρέμβει προς υποστήριξη των σαουδαραβικών συμφερόντων.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2110067695693480034}

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον σημαντικότερο σύμμαχο της Σαουδικής Αραβίας και εγγυητή της ασφάλειάς της επί σειρά ετών, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις προσπάθειες του Ριάντ να την εμπλέξει άμεσα στον πόλεμο εναντίον των Χούθι.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στην Υεμένη συνδέεται με τη γενικότερη περιφερειακή ανάφλεξη που προκάλεσε ο ευρύτερος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράν, ο βασικός περιφερειακός αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας επί σειρά ετών, έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει μεταξύ του Ριάντ και των Χούθι. Τη σχετική πρόταση γνωστοποίησε την Κυριακή (11/10) ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση αυτή τη Δευτέρα.