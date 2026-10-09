Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με τη στήριξη του Ριάντ, επιχειρούν να ανακαταλάβουν το στρατηγικό πέρασμα, ενώ οι Χούθι επιμένουν ότι εξακολουθούν να το ελέγχουν.

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η σύγκρουση στην Υεμένη, με τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία να επιχειρούν να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι να δηλώνουν ότι διατηρούν τον έλεγχο.

Η στρατιωτική επιχείρηση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης μαζί με την Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας αποσκοπούν στην ανακατάληψη των εδαφών που απέκτησαν οι Χούθι τον Σεπτέμβριο, όταν προέλασαν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και κατέλαβαν σημαντικές θέσεις κοντά στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters, η αντεπίθεση που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου επέτρεψε στις κυβερνητικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν σημαντικές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάμπ και η πόλη Μόχα. Ωστόσο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε επιμέρους μέτωπα και οι αναφορές για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής παραμένουν αντικρουόμενες.

Η πλευρά των Χούθι αμφισβητεί τις ανακοινώσεις για την έκταση των κυβερνητικών επιτυχιών και υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να αντιστέκεται στις επιχειρήσεις. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων παραμένει κρίσιμη, καθώς ο έλεγχος των παράκτιων περιοχών και των νησιών κοντά στο στενό επηρεάζει άμεσα τις δυνατότητες στρατιωτικής παρουσίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

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Η σημασία του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ βρίσκεται ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής και συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Αποτελεί βασικό πέρασμα για τα εμπορικά πλοία που κατευθύνονται από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

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Η σημασία του έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ενδεχόμενη παρατεταμένη διαταραχή στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα μπορούσε να αναγκάσει περισσότερα πλοία να επιλέξουν μακρύτερες διαδρομές γύρω από την Αφρική, αυξάνοντας τον χρόνο μεταφοράς, τα ναύλα και το κόστος των καυσίμων.

Επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις της Πέμπτης (08/10) στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Σαουδαράβων πολιτών και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ανθρώπων. Παράλληλα, ένα αεροσκάφος της Saudia καταστράφηκε, ενώ διεθνείς αεροπορικές προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων και αναστολές δρομολογίων.

Η Σαουδική Αραβία έχει απαντήσει με αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, ενώ το Ριάντ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία. Η σαουδαραβική πλευρά αποκλείει προς το παρόν την κατάπαυση του πυρός, συνδέοντας την προοπτική αποκλιμάκωσης με την ανακατάληψη των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Αβέβαιη η επόμενη ημέρα στην Υεμένη

Παρά τις προσπάθειες των κυβερνητικών δυνάμεων να ανακτήσουν εδάφη, η προοπτική μιας γρήγορης στρατιωτικής λύσης παραμένει αβέβαιη. Η σύγκρουση χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ένοπλες ομάδες, διαφορετικά συμφέροντα και συμμαχίες που δεν συμπίπτουν πάντοτε, γεγονός που περιπλέκει τις επιχειρήσεις και τις πολιτικές προσπάθειες για σταθεροποίηση της χώρας.

Η νέα κλιμάκωση απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια. Η συνέχιση των εχθροπραξιών, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι πιθανές διαταραχές στις εμπορικές ροές δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για μια χώρα που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό τόσο για τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ όσο και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Προς το παρόν, οι στρατιωτικές επιτυχίες που ανακοινώνονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν εξαλείψει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.