Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων.

Στο στόχαστρο νέας πυραυλικής επίθεσης βρέθηκε η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένες ανακοίνωσαν πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ», την ώρα που οι σαουδαραβικές αρχές έκαναν λόγο για αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι βαλλιστικός πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο, προκαλώντας ζημιές στις υποδομές και προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε διαφορετική εικόνα, ανακοινώνοντας ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί προς το Ριάντ. Ο εκπρόσωπος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού, Τούρκι αλ Μαλίκι, ανέφερε ότι οι πύραυλοι καταστράφηκαν πριν πλήξουν τον στόχο τους.

{https://x.com/SkyNews/status/2108175876579824093}

Ζημιές από θραύσματα στο αεροδρόμιο

Παρά την αναχαίτιση, θραύσματα από τους πυραύλους φέρεται να έπεσαν σε κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Ριάντ. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, από τα θραύσματα υπέστησαν ζημιές ένας βρεφονηπιακός σταθμός και ένα ιατρικό συγκρότημα.

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Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες και πηγές που επικαλείται Reuters ανέφεραν ότι είδαν καπνό πάνω από σταθμευμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος εκτιμάται πως δεν είχε επιβάτες εκείνη τη στιγμή.

{https://x.com/airplusnews/status/2108217596092805611}

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στο αεροδρόμιο της Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

{https://x.com/YWNReporter/status/2108209377026961448}

Lufthansa και Air India «παγώνουν» τις πτήσεις

Οι τελευταίες εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις αεροπορικές συνδέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου, επικαλούμενες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Air India ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ακυρώνει τις πτήσεις της προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα έως τις 10 Οκτωβρίου.

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Ριάντ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ». Η νέα εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην ένταση που επικρατεί στην περιοχή, ενώ οι επιπτώσεις γίνονται πλέον αισθητές και στις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις με το Ριάντ.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters