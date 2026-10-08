Ο αρχιτέκτονας και ο υπεύθυνος εργοταξίου του κτιρίου τέθηκαν υπό κράτηση.

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και τρία παιδιά, διασώθηκαν όταν οι τρεις κάτω όροφοι ενός επταώροφου κτιρίου κατέρρευσαν στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν οι σοροί δύο ανθρώπων, ενώ τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα δύο ατόμων.

Το κτίριο στην οδό Doğu, στη συνοικία Cevizli, κατέρρευσε μερικώς για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τις αρχές να ενημερώνονται σχετικά γύρω στις 5:40 π.μ. τοπική ώρα.

Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων

Τα συνεργεία διάσωσης απομάκρυναν τους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στους επάνω ορόφους, οι οποίοι παρέμειναν όρθιοι, ενώ παράλληλα διασώστες εισήλθαν στο τμήμα που κατέρρευσε για την αναζήτηση εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, οι ομάδες διάσωσης απεγκλώβισαν ζωντανά τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και τα παρέδωσαν σε ιατρικά συνεργεία, τα οποία τα μετέφεραν σε κοντινά νοσοκομεία. Διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο υφαντουργίας που στεγαζόταν στο ισόγειο του κτιρίου ήταν άδειο.

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Καθώς οι υπόλοιποι όροφοι αντιμετώπιζαν κίνδυνο κατάρρευσης, οι διασώστες επιχειρούσαν στο κτίριο με ελεγχόμενο και προσεκτικό τρόπο. Οι δρόμοι που οδηγούν στην περιοχή έκλεισαν για προληπτικούς λόγους, ενώ δημιουργήθηκε μια ευρεία περίμετρος ασφαλείας για να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.

Επιπλέον, στάλθηκαν στην περιοχή πολυάριθμα βαρέα μηχανήματα από γειτονικούς δήμους για την ενίσχυση της επιχείρησης διάσωσης.

Εκτός κινδύνου οι διασωθέντες

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι κανένας από τους ανθρώπους που διασώθηκαν δεν βρίσκεται σε κρίσιμη για τη ζωή του κατάσταση. Ο Γκιουλ ανέφερε ότι ο αριθμός των ατόμων που πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με το αν υπήρχαν επισκέπτες στο κτίριο ή αν κάποιοι ένοικοι είχαν αποχωρήσει πριν από την κατάρρευση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αρχές θα εξετάσουν τόσο διοικητικά όσο και δικαστικά αν υπήρχαν παρατυπίες στις άδειες και τις εγκρίσεις του κτιρίου.

«Προτεραιότητά μας είναι η διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης με ασφάλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα, η στέγαση των κατοίκων που εκκενώσαμε και η διασφάλιση της περίθαλψης των τραυματιών», δήλωσε ο Γκιουλ.

Ο Γκιουλ συμπλήρωσε επίσης ότι οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση και άλλων κτιρίων γύρω από την κατασκευή που θεωρήθηκαν επικίνδυνα, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Παράλληλα, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.