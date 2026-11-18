Η ανοχή του Μαξίμου... το «άδειασμα» από κυβερνητικούς και το... μπέρδεμα με την Έκθεση Τσεβά.

Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει ό,τι θέλει είτε αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση είτε όχι; Όπως συνέβη τα δύο τελευταία 24ωρα με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας στα «Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με το αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου στην εξέγερση του ’73;

Ναι, είναι η απάντηση.

...Κι ας ξεσηκώθηκε πλήθος κυβερνητικών στελεχών είτε για την ουσία των λεγομένων του είτε για το timing των δηλώσεων του, παραμονή της Επετείου για το Πολυτεχνείο.

Ανοχή από το Μαξίμου

Διότι ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ. έχει βάλει και εξακολουθεί να βάζει πλάτη στην κυβέρνηση σε όλες τις δύσκολες στιγμές… Απέναντι σε οργισμένα πλήθη -κυρίως της Αριστεράς- αλλά και απέναντι σε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της Ν.Δ. Με ειδίκευση παλιότερα στις κόντρες με τον αψύ Σφακιανό Παύλο Πολάκη και τώρα με την ασυγκράτητη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αντιπάλους που αποφεύγουν συστηματικά οι περισσότεροι υπουργοί.

Και γι’ αυτό του συγχωρούνται όλα.

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«Σκιάχτρο» για το κόμμα Σαμαρά

Το Μαξίμου ξέρει τον χαρακτήρα του Άδωνι. Ξέρει ότι πολλοί μετριοπαθείς ψηφοφόροι της Ν.Δ τον κατηγορούν ότι είναι «ακραίος». Γνωρίζει, επίσης, ότι και πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι δυσανασχετούν μαζί του.

Στην ζυγαριά, ωστόσο, βάζουν τα συν και τα πλην και δείχνουν ανοχή. Επειδή πιστεύουν ότι είναι στρατευμένος και καλών προθέσεων. Και διότι θέλουν ένα ανάχωμα που να συγκρατεί εκλογικές διαρροές προς τα δεξιά. Κυρίως τώρα που ο Αντώνης Σαμαράς μπαίνει δυναμικά στην εκλογική κούρσα με καθαρά «δεξιά» ατζέντα. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έχει ακροβατήσει στο briefing προκειμένου να στηρίξει τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η «σταυροφορία» του Άδωνι και για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ.

Από την άλλη πλευρά πολλοί εντός κυβέρνησης εκτιμούν ότι όλες οι δηλώσεις Γεωργιάδη έχουν έναν στόχο: Να φανατίσουν περισσότερο το, ήδη, φανατισμένο κοινό του στη μάχη της «σταυροφορίας» στον Βόρειο Τομέα όπου εκλέγεται. Θέτοντας τις βάσεις και για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ. αφού ο ίδιος δεν κρύβει την πρόθεση του να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ. όταν ο Κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να αποχωρίσει.

Κάνει καλό ή ζημιά στην κυβέρνηση;

Το ερώτημα που θέτουν αρκετοί πάντως και εντός κυβέρνησης είναι: «Υπάρχει κάποιο όριο πέρα από το οποίο ο Άδωνις κάνει ζημιά και όχι καλό μακροπρόθεσμα στην κυβέρνηση;».

Το Μαξίμου φαίνεται να έχει συμβιβαστεί με το «ασυμβίβαστο» του χαρακτήρος του Άδωνι. Και με τις φωνές του. Και με το γεγονός ότι υπερθεματίζει με εκφράσεις όπως «ευημερούσα οικονομία» ή «ο καλύτερος πρωθυπουργός όλων των εποχών»...

Άλλοι κυβερνητικοί απλώς στραβώνουν. Πιο μετριοπαθείς Νεοδημοκράτες πιστεύουν ότι στο τέλος της ημέρας ο Άδωνις ενοχλεί με τον τρόπο που εκφράζεται. Και ως εκ τούτου πιστεύουν ότι δεν κόβει από τον Αντώνη Σαμαρά που αντιπαρατίθεται -με αστικό πρόσημο- σε συγκεκριμένες πολιτικές με την κυβέρνηση.

«Θολώνει» το κεντρώο στίγμα Μητσοτάκη

«Αρνητικό πρόσημο» στην συμπεριφορά του Άδωνι βάζουν αρκετοί Πασοκογενείς υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης. Που εκτιμούν ότι η έντονη και πολλές φορές ακραία ρητορική Γεωργιάδη «θολώνει» το κεντρώο στίγμα του Κ. Μητσοτάκη και διώχνει τους ψηφοφόρους του κέντρου που έχει ανάγκη η Ν.Δ. στις εκλογές.

Τον άδειασε ο Β. Μειμαράκης

«Δυστυχώς ο Λαλιώτης έχει δίκιο» είπε ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. Β. Μεϊμαράκης σε μια από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις του... αδειάζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Λαλιώτης κάλεσε τους δημοσιογράφους να γράψουν τα ονόματα των νεκρών και να τα στείλουν Άδωνι Γεωργιάδη διευκρινίζοντας: «Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη»

Ο Βαγγέλης Μειμαράκης που μετείχε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και κατέθεσε το πρώτο στεφάνι στο Πολυτεχνείο ως Προέδρος της ΟΝΝΕΔ αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί την εξέγερση όλων των δημοκρατών που έπαιξαν ρόλο στην ανατροπή της Χούντας.

Φίλια πυρά από τον Μ. Χρυσοχοΐδη

«Αυτή είναι μια κακή συζήτηση, λάθος συζήτηση σε λάθος στιγμή. Αυτά που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί υπό τα όμματα χιλιάδων ζώντων μαρτύρων» συμπλήρωσε ο Πασοκογενής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης αδειάζοντας με την σειρά του τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Οι νεκροί, οι τραυματίες, οι βασανισθέντες, οι συμμετέχοντες στην εξέγερση, μας θυμίζουν ότι έρχονται στιγμές που η ελευθερία απαιτεί θυσίες» πρόσθεσε σε ανάρτηση του ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος προερχόμενος από το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.

Η φραστική... λεπτομέρεια

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: για εμένα η αρχή του τέλους της δικτατορίας. Δεν ξεχνάμε!» έγραψε δεικτικά η Ντόρα Μοπακογιάννη. Προφανώς σε αντιδιαστολή της αποστροφής Γεωργιάδη ότι το «Πολυτεχνείο έριξε τον δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο και ανέδειξε τον δικτάτορα Ιωαννίδη».

«Πραγματικά θεωρώ ακατανόητο να συζητάμε εάν δολοφονήθηκαν εντός του χώρου του πολυτεχνέιου ή έξω από το πολυτεχνέιο» είπε σε απόγνωση ο βουλευτής της Ν.Δ Γ. Αμυράς.

Μπέρδεμα στο... τετράγωνο

Και αφού έγιναν μαλλιά κουβάρια και εντός κυβέρνησης τελικά η όλη συζήτηση κατέληξε στο ότι όλοι υποστήριζαν το ίδιο αφήγημα με άλλα λόγια!

...Όλη η αντιπαράθεση που εξελίχθηκε και σε ενδοκυβερνητική κόντρα ξεκίνησε από την αποστροφή του Άδωνι Γεωργιάδη στα «Παραπολιτικά 90,1» :«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά. Πάτε και διαβάστε να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες» είπε όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Για να καταλήξει η φασαρία στην διευκρίνηση πάλι του Άδωνι Γεωργιάδη ότι έγινε πολύ φασαρία χωρίς λόγο:

«Δεν είπα ούτε “υπήρχαν”, ούτε “δεν υπήρχαν” νεκροί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά 34 νεκρούς γύρω-γύρω, και 1.018 τραυματίες. Δεν λέει ότι δεν υπήρχαν νεκροί το πόρισμα Τσεβά. Γίνεται φασαρία άνευ λόγου» είπε ο υπουργός Υγείας στο Attica tv και πρόσθεσε: «Κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από εμάς και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνο οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί».

Έχει οπλιστεί με επιχειρήματα

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει οπλιστεί με επιπλέον επιχειρήματα εφόσον συνεχιστεί η δημόσια αντιπαράθεση. Έχει βρει ότι σχετική Έκθεση που καταρτίστηκε επί Ανδρέα Παπανδρέου επιβεβαιώνει την έκθεση Τσεβά ενώ έχει ανατρέψει και στο βιβλίο του Καλλιβρετάκη που επικαλέστηκε ο Κ. Λαλιώτης στο οποίο -σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη- γίνεται αναφορά για έναν φοιτητή που ξεψύχησε εντός του Πολυτεχνείου.

Προς τι ο αλληλοσπαραγμός;

Και μετά από όλα αυτά είναι να αναρωτιέται κανείς. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός δύο ημερών; Αν ο Άδωνις Γεωργιάδης συμφωνεί ότι υπήρχαν νεκροί, έστω και εκτός Πολυτεχνείου;

Όσοι από την ΝΔ τον... άδειασαν υποστηρίζουν ότι ο Άδωνις τα γύρισε στην πορεία και αφού είδε ότι υπήρξε τσουνάμι αντιδράσεων. Και κυρίως του καταλογίζουν πρόθεση να υποβαθμίσει την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τον τρόπο που επέλεξε να τοποθετηθεί.