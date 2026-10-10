136 στόχοι επλήγησαν. Αναφορές για νεκρούς στο αεροδρόμιο της Σανάα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στην Υεμένη, καθώς η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την έναρξη εκτεταμένων επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι, με δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή (9/10), οι δυνάμεις της συμμαχίας πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον 136 στρατιωτικών στόχων σε περιοχές που ελέγχονται από το κίνημα Ανσαραλά, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ανταρτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρέχεται συνεχής αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, την οποία στηρίζει το Ριάντ.

Αναφορές για νεκρούς στο αεροδρόμιο της Σανάα

Την ίδια ώρα, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι σαουδαραβικές πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην επαρχία Σαάντα, στη βορειοδυτική Υεμένη, η οποία αποτελεί βασικό προπύργιο των ανταρτών.

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Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σανάα προκάλεσε τον θάνατο δύο εργαζομένων και τον τραυματισμό άλλων δύο, επικαλούμενο αξιωματούχο του αερολιμένα.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι κατέλαβαν περιοχές στα δυτικά παράλια της Υεμένης, κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από αιφνιδιαστική επίθεση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επιθέσεις των ανταρτών εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία είχαν προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η υπό σαουδαραβική ηγεσία συμμαχία συμμετέχει στον πόλεμο της Υεμένης από το 2015, στηρίζοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις απέναντι στους Χούθι.