Η νέα φάση της βίας έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 959 ανθρώπους, έχει τραυματίσει πάνω από 4.200 και έχει αναγκάσει σχεδόν 174.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Δυνάμεις του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία που πολεμούν στην Υεμένη ανακατέλαβαν βασικές περιοχές γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι Χούθι εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων, καθώς η σύγκρουση στη δυτική ακτή της χώρας κλιμακώνεται δραματικά.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Υεμένης, δυνάμεις πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανακατέλαβαν την κρίσιμη πόλη Ντουχάμπ, ακριβώς βόρεια του στενού, το οποίο αποτελεί ζωτική θαλάσσια οδό σύνδεσης της Ερυθράς Θάλασσας με τον Kόλπο του Άντεν. Παράλληλα, τέθηκαν υπό έλεγχο οι πόλεις Μπαμπ και Χαντίντ, με αυτόπτες μάρτυρες να επιβεβαιώνουν την είσοδο κυβερνητικών αρμάτων μάχης και στρατευμάτων.

Η κυβερνητική αντεπίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης που ξεκίνησε νωρίς τη Δευτέρα, υπό την αεροπορική κάλυψη του σαουδαραβικού συνασπισμού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, υποστήριξε σε μήνυμά του ότι οι αντάρτες χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου «King Khalid» στο Ριάντ, καθώς και διυλιστηρίου πετρελαίου στην πόλη Ραμπίγ της Ερυθράς Θάλασσας. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι επλήγησαν το αεροδρόμιο της Άμπα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χαμίς Μουσάιτ και άλλα «κρίσιμα σημεία» στις πόλεις Νατζράν και Τζίζαν.

Οι ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη στην εκστρατεία κατά των Χούθι

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αντίδραση της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης για την ανάκτηση εδαφών ήταν αναμενόμενη. Ερωτηθείς εάν η επιχείρηση συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ διαθέτουν αμυντική συμφωνία, αν και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε το Ριάντ, «έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

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Περιφερειακοί και αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη - συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, του εντοπισμού στόχων και του σχεδιασμού - στην εκστρατεία κατά των Χούθι.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση ακολουθεί τις εδαφικές προελάσεις των Χούθι στα νοτιοδυτικά της Υεμένης, οι οποίοι είχαν καταλάβει βασική πόλη, κατευθυνόμενοι προς την περιφερειακή πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλκι, δήλωσε ότι 100 μαχητικά αεροσκάφη προσφέρουν αεροπορική κάλυψη, εξασφαλίζοντας την προστασία του στενού Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ και καταστρέφοντας εκατοντάδες στόχους των ανταρτών.

Την ίδια ημέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας του Πακιστάν και της Τουρκίας συμφώνησαν με τη Σαουδική Αραβία στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο βασίλειο, στο πλαίσιο αμυντικού συμφώνου, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις εναντίον της Μέκκας, της Μεδίνας και των σαουδαραβικών πόλεων.

Η κλιμάκωση αυτή αναζωπύρωσε τον 12ετή εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, ο οποίος ξεκίνησε το 2014 όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σανάα. Η νέα φάση της βίας έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 959 ανθρώπους, έχει τραυματίσει πάνω από 4.200 και έχει αναγκάσει σχεδόν 174.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πήγη: Associated Press