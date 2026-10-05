Στα χέρια του πρωθυπουργού του Ισραήλ, η οριστική απόφαση για την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρίψει το αεροσκάφος της FlyDubai, μετά την επίθεση με μαχαίρι του συγκυβερνήτη στον πιλότο, παρά το γεγονός ότι επέβαιναν 150 Ισραηλινοί, δήλωσαν στο CBS δύο ισραηλινές πηγές.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πλησίαζε το Ισραήλ όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε και να μαχαίρωσε τον πιλότο, και στη συνέχεια προσπάθησε να καταρρίψει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανάχου, επιβάτες και τον ίδιο τον πιλότο.

Το Ισραήλ από την άλλη, έχει εδώ και χρόνια μία πρακτική για ανάλογες επιθέσεις, που θυμίζουν 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές. Όταν το αεροσκάφος έκανε βουτιά 14.000 ποδιών, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προσπάθησε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο αλλά δεν έλαβε απάντηση. Μια προϋπάρχουσα επιτροπή κινητοποιήθηκε άμεσα και συγκροτήθηκε κέντρο διοίκησης.

Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και έκλεισε ο εναέριος χώρος ου Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ κάλεσε εκ νέου τους πιλότους των μαχητικών όταν συνειδητοποίησαν πως, σχεδόν 650 χλμ από το Ισραήλ, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία και οι Σαουδάραβες σήκωσαν δικά τους μαχητικά.

Ο πιλότος του αεροσκάφους μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον συγκυβερνήτη τόσο ώστε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου. Τότε μία ομάδα Ισραηλινών μπήκε μέσα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που ήταν μέσα στην πτήση ανέλαβαν να προσγειώσουν το αεροσκάφος εκτάκτως στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με αναφορές από το αεροσκάφος.

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Τι ορίζει το ισραηλινό πρωτόκολλο

Αν η πτήση 1073 πλησίαζε πέρα ​​από μια ορισμένη απόσταση, το Ισραήλ θα είχε στείλει μαχητικά στον ιορδανικό εναέριο χώρο για έλεγχο, δήλωσαν οι πηγές στο CBS News.

Τα ισραηλινά μαχητικά θα έφταναν σε τόσο κοντινή απόσταση ώστε να μπορούν να επιθεωρήσουν το πιλοτήριο και να έχουν οπτική επαφή με τον πιλότο για να έχουν πρόσβαση στο περιστατικό, είπαν οι πηγές.

Στη συνέχεια, θα έπρατταν το ίδιο και στην καμπίνα, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση των επιβατών. Εάν διαπίστωναν ότι επικρατούσε πανικός, θα διαβίβαζαν τα ευρήματά τους στην Πολεμική Αεροπορία και στην προκαθορισμένη επιτροπή.

Αν αποφάσιζαν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία, και οι εν δυνάμει αεροπειρατές δεν είχαν μαζί τους επικοινωνία και δεν έκαναν γνωστές τις απαιτήσεις τους, τότε η επιτροπή θα επικοινωνούσε με τον υπουργό Άμυνας και τον πρωθυπουργό, συνεχίζει η πηγή.

Το πρωτόκολλο αναφέρει ότι σε τέτοια περίπτωση ακολουθεί η κατάρριψη ενός αεροσκάφους που κινείται ανεξέλεγκτα προς το Ισραήλ, ωστόσο μόνο ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια απόφαση. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο CBS News ότι η κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους θα θεωρούνταν προτιμότερη λύση σε σχέση με τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, στην περίπτωση που το αεροσκάφος προσέκρουε με σφοδρότητα στα εμβληματικά κτίρια Azrieli του Ισραήλ, στο αεροδρόμιο ή σε κάποιον άλλον «στόχο υψηλής αξίας».

Η απόπειρα αεροπειρατείας αποτελεί περίπτωση μοναχικού λύκου, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των Ισραηλιών αρχών αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος. Ωστόσο, η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, και παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο συγκυβερνήτης παραμένει στα Ηνωμένα Αραβία Εμιράτα κρατούμενος, όπου υποβάλλεται σε δεύτερο γύρο ανακρίσεων μετά την ανάκριση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας όπου έκανε αναγκαστική προσγείωση το αεροσκάφος. Το Ισραήλ έχει στείλει δικούς του αντιπροσώπους στα ΗΑΕ για να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάκρισης.

Με πληροφορίες του CBS