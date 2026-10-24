Του επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί, μετά τον εντοπισμό 22.834 παιχνιδιών με παραποιημένα και απομιμητικά εμπορικά σήματα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα προϊόντα εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, από κλιμάκιο της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με κλιμάκιο της ΚΟΕ-ΜΕΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Τα παιχνίδια έφεραν παραποιημένα σήματα, τα οποία αποτελούσαν πιστά αντίγραφα ή παραπλανητικές απομιμήσεις καταχωρισμένων και προστατευόμενων εμπορικών σημάτων, δικαιούχοι των οποίων είναι εταιρείες του εξωτερικού.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ σε βάρος της επιχείρησης βεβαιώθηκε η προβλεπόμενη διοικητική παράβαση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.