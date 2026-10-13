Κίνηση και βροχή συνθέτουν το σκηνικό στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης (13/10), με τη βροχή να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς και να δυσκολεύει τις μετακινήσεις.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση στον Κηφισό.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κύμης. Παράλληλα, καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Πειραιά.

{https://x.com/aodostraffic/status/2110012676235735513}

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν 10 έως 15 λεπτά καθυστέρησης από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

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Στον Κηφισό, ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης καταγράφεται στον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ στο «κόκκινο» είναι το τμήμα του Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επιπλέον, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Η κίνηση στις 17:43