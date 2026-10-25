Το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε τη συνομιλία μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η επικοινωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, με αντικείμενο τις σχέσεις συνεργασίας και τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.

{https://x.com/greecemfa/status/2114251070675554572}