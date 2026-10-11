Συνελήφθη ο φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τη ζωή της έχασε μια 20χρονη γυναίκα στην Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ναρκωτικών σε χώρο εκδηλώσεων, το βράδυ του Σαββάτου (10/10) στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr για το περιστατικό συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, 20χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος βρισκόταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με την άτυχη φίλη του, όπου προμηθεύτηκαν από έτερο άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (MDMA), την οποία έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απεβίωσε πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.