Στην επιχείρηση συμμετείχαν, υποστηρικτικά, αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στον έλεγχο 60 ανηλίκων και 10 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από αυτούς.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα διερευνηθούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό στοχευμένων αστυνομικών δράσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας.