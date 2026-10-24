Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Τις πύλες της για το κοινό άνοιξε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενόψει των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Το σύγχρονο πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η παρουσία του εντάσσεται στο πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής επετείου, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα από τα νεότερα και πλέον προηγμένα πλοία του ελληνικού στόλου.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα της φρεγάτας, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, τα οποία παρουσιάζουν τα συστήματα, τον εξοπλισμό και τις επιχειρησιακές δυνατότητές της.

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Η επίσκεψη δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τη νέα φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra), καθώς και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Το πρόγραμμα επισκέψεων στη φρεγάτα «Κίμων»

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται στις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00–18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00–17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολικές ομάδες και 12:00–17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολικές ομάδες και 12:00–17:00 για το κοινό.

Η είσοδος των επισκεπτών πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου δεν περιλαμβάνονται ώρες επισκεπτηρίου στο αναλυτικό πρόγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί.