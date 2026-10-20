Δωρεάν εφαρμογή που ανέπτυξαν ερευνητές στο ΕΜΠ βοηθά τους καταναλωτές να υπολογίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφίμων τους, να περιορίσουν τη σπατάλη και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες διατροφικές συνήθειες.

Πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον τα τρόφιμα που αγοράζουμε καθημερινά; Πώς μπορούμε να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα της διατροφής μας χωρίς να αλλάξουμε ριζικά τις συνήθειές μας; Και πόσο μπορούν να συμβάλουν οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας στην προστασία του πλανήτη;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει το «Shrink Your Food Waste», μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά Android που μετατρέπει την επιστημονική γνώση γύρω από τη βιώσιμη διατροφή σε ένα πρακτικό εργαλείο για όλους.

Στόχος της είναι να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές συνέπειες των διατροφικών επιλογών τους και να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινή τους ζωή.

Ας σκεφτούμε μια συνηθισμένη ημέρα. Ετοιμάζουμε τη λίστα για το σούπερ μάρκετ, επιλέγουμε τα υλικά για το επόμενο γεύμα μας και αποφασίζουμε τι θα βάλουμε στο καλάθι μας.

Πόσο συχνά, όμως, αναρωτιόμαστε ποιο είναι το περιβαλλοντικό κόστος αυτών των επιλογών;

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Το «Shrink Your Food Waste» έρχεται να μας δώσει μια διαφορετική οπτική. Μέσα από τις λειτουργίες της, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν τα τρόφιμα που αγοράζουν, να οργανώνουν τα γεύματά τους και να ενημερώνονται για το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων που καταναλώνουν.

Έτσι, όταν σχεδιάζουμε το αυριανό μας γεύμα, μπορούμε να εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές και να συγκρίνουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) που συνδέονται με διαφορετικά τρόφιμα. Παράλληλα, ο ενσωματωμένος ψηφιακός βοηθός βιωσιμότητας απαντά σε ερωτήματα και προσφέρει προτάσεις για πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.

Η ενημέρωση γίνεται ακόμη πιο διαδραστική μέσα από σύντομες ιστορίες, κουίζ και μικρές προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη σχέση διατροφής και κλιματικής αλλαγής, να πειραματιστούν με νέες συνήθειες και να ανακαλύψουν ποιες αλλαγές είναι πιο εύκολο να εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξουμε τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι να κατανοήσουμε ποιες επιλογές έχουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και πώς μπορούμε, βήμα-βήμα, να περιορίσουμε το αποτύπωμά μας.

Ελληνική εφαρμογή με ευρωπαϊκή ερευνητική υπογραφή

Το «Shrink Your Food Waste» αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα I-SENSE του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Συστημάτων (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με επικεφαλής τον Δρ. Νίκο Τανταρούδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CHOICE, το οποίο συντονίζει το ΕΠΙΣΕΥ.

Στο έργο συμμετείχαν 16 εταίροι από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, οι οποίοι διερεύνησαν πώς η επιστημονική γνώση, τα κλιματικά μοντέλα και η επιστήμη της συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

«Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον χτίζεται μέσα από εκατομμύρια καθημερινές αποφάσεις. Κάθε επιλογή μας μπορεί να γίνει μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής, αρκεί να έχουμε τη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτή είναι και η σημαντικότερη παρακαταθήκη του CHOICE. Με το Shrink Your Food Waste θέλουμε να δώσουμε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να κατανοήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής του και να ανακαλύψει πόσο ουσιαστική μπορεί να γίνει η δική του συμβολή. Γιατί η συλλογική δράση για το κλίμα αρχίζει συχνά από τις πιο προσωπικές μας επιλογές, ακόμη και από το τι θα βάλουμε σήμερα στο πιάτο μας», σχολιάζει ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και συντονιστής του έργου CHOICE

Στο πλαίσιο του CHOICE υλοποιήθηκαν πέντε πιλοτικές δράσεις στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Ισπανία, την Κολομβία και τη Νότια Αφρική. Οι δράσεις έφεραν σε συνεργασία καταναλωτές, παραγωγούς και επιχειρήσεις, δοκιμάζοντας στην πράξη λύσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και την αλλαγή καθημερινών καταναλωτικών συνηθειών.

Γιατί έχει σημασία τι βάζουμε στο πιάτο μας;

Η διατροφή μας συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Από την παραγωγή και τη μεταφορά των τροφίμων μέχρι την κατανάλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, κάθε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας έχει το δικό του περιβαλλοντικό κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τα αγροδιατροφικά συστήματα αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων. Όπως επισημαίνει το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν κάθε χρόνο στα απορρίμματα, ενώ η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων συνδέονται με το 8%–10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παρά τις σημαντικές αυτές επιπτώσεις, το περιβαλλοντικό κόστος της διατροφής παραμένει συχνά αόρατο για τον καταναλωτή. Δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε ποια τρόφιμα έχουν μεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωμα ή ποιες αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες των επιλογών τους και να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση, χωρίς απαραίτητα να ανατρέψουν τον τρόπο ζωής τους.

*Η εφαρμογή «Shrink Your Food Waste» είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android μέσω του Google Play.