Η πρόληψη και η αποφυγή πρόωρων θανάτων στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΙΣΘ.

Για το 74% των θανάτων παγκοσμίως ευθύνονται πλέον οι μη μεταδοτικές ασθένειες, ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη από καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις θεωρούνται αποφεύξιμοι. Από αυτούς, το 60% θα μπορούσε να προληφθεί με τη μείωση παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η σωματική αδράνεια και η επιβλαβής χρήση αλκοόλ, ενώ το υπόλοιπο 40% θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έγκαιρη διάγνωση και ποιοτική φροντίδα. Οι απώλειες παραγωγικότητας που συνδέονται με αυτούς τους θανάτους υπολογίζονται σε περισσότερα από 514 δισ. δολάρια ετησίως.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε, επικαλούμενος πρόσφατα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), Νίκος Μπάτζιος, στο πλαίσιο της 3ης «Ημέρας Υγείας» του ΙΣΘ με θέμα «Η Πρόληψη είναι Υγεία».

Όπως ανέφερε ο κ. Μπάτζιος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2023, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν περίπου 1,03 εκατομμύρια θάνατοι που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί σε άτομα κάτω των 75 ετών. Στο πλαίσιο της παρουσίασής του, αναφέρθηκε επίσης στην κατάταξη της Ελλάδας στη 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών, με 221 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, αριθμός που, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε, αντιστοιχεί σε περισσότερους από 22.000 θανάτους ετησίως που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα.

Παράλληλα, επικαλούμενος αναλύσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο πρόεδρος του ΙΣΘ σημείωσε ότι τέσσερις μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 46% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Εάν οι χώρες βελτίωναν τις επιδόσεις τους στους παράγοντες κινδύνου, η πρόωρη θνησιμότητα θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 11,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 150.000 λιγότερους πρόωρους θανάτους ετησίως.

«Μέσω προληπτικών παρεμβάσεων η πρόωρη θνησιμότητα μπορεί να μειωθεί κατά το ένα τρίτο», τόνισε ο κ. Μπάτζιος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

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Παραπληροφόρηση

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ επισήμανε ακόμη ότι η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ταχύτατα μέσω των κοινωνικών δικτύων, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και την ιατρική πράξη. Όπως ανέφερε, οι ανοιχτές επιστημονικές εκδηλώσεις, η άμεση επαφή των πολιτών με ειδικούς γιατρούς και η συμμετοχή συλλόγων ασθενών συμβάλλουν στην έγκυρη ενημέρωση, στην αύξηση της συμμετοχής σε προληπτικούς ελέγχους και στην αντιμετώπιση ψευδών ισχυρισμών που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η 3η «Ημέρα Υγείας» του ΙΣΘ πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Άνω Ηλιούπολη του Δήμου Παύλου Μελά, με τη συμμετοχή επιστημονικών ιατρικών εταιρειών της Βόρειας Ελλάδας, συλλόγων ασθενών και φορέων ευαισθητοποίησης. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική και επιστημονική ενημέρωση για ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και για τις σύγχρονες εξελίξεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση νοσημάτων.

Ήταν η πρώτη φορά που η ετήσια δράση πραγματοποιήθηκε εκτός της Πλατείας Αριστοτέλους, όπου φιλοξενούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε ο κ. Μπάτζιος, στόχος είναι η συνέχιση ανάλογων πρωτοβουλιών σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ώστε το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει σε περισσότερους πολίτες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ