Το Eurogroup, η Hellenic Train, η MAX STORES, η Vivartia και η Food Services, η Aktor και οι Πρέσπες, η Miran Blue Assets, η Vodafone και τα σχολικά εργαστήρια και από το Haute Couture στο real estate της Κρήτης

Μάχη μεταξύ Νοτ και ντε Κος.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όχι στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι συσχετισμοί μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας για το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της κεντρικής τράπεζας.

Η κούρσα διαδοχής εξελίσσεται σε αναμέτρηση μεταξύ δύο υποψηφίων, του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Νοτ, και του Ισπανού επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος. Οι δύο υποψηφιότητες αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προοπτική άμεσης συμφωνίας. Η συζήτηση εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στην καταγραφή των θέσεων και των προτιμήσεων των κρατών-μελών, με τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις να μεταφέρονται στο παρασκήνιο των επόμενων εβδομάδων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αναμένεται να διαδραματίσουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι οποίοι θα αναλάβουν – ήδη από σήμερα - να διερευνήσουν τα περιθώρια συμβιβασμού μέσα από διαβουλεύσεις με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στόχος είναι να γεφυρωθούν οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις και να διαμορφωθεί η αναγκαία συναίνεση γύρω από τις επιλογές για την ηγεσία της ΕΚΤ.

Το εγχείρημα αποκτά πρόσθετη πολυπλοκότητα, καθώς οι διαβουλεύσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα ευρύτερο πακέτο τριών θέσεων στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: η προεδρία, μία θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου. Η ταυτόχρονη διαπραγμάτευση για τις τρεις θέσεις δημιουργεί περιθώρια για ευρύτερους συμβιβασμούς μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς οι επιλογές συνδέονται με τις ισορροπίες που επιδιώκουν να διατηρήσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην κορυφή της νομισματικής αρχής. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επαφές Κόστα και Πιερρακάκη με τις εθνικές πρωτεύουσες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας συνολικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, στόχος είναι το όνομα του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ να ανακοινωθεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Η Hellenic Train

Στις οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Train για το 2025 γίνεται αναφορά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και στην ποινική δίκη που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2026. Μέσα σε έναν χρόνο το ύψος των δικαστικών διεκδικήσεων κατά της Hellenic Train σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 208,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 110,6 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για αύξηση περίπου 97,9 εκατ. ευρώ, ή 88,5%. Εκτύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το ύψος των απαιτήσεων, η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις μόλις 4,21 εκατ. ευρώ, έναντι 4,29 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η διοίκηση, επικαλούμενη τις εκτιμήσεις των νομικών της συμβούλων, θεωρεί ότι οι υπόλοιπες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρείας !

Από το Σίτι στην Αθήνα: Φόρος 5% αντί 34,1%

Η μετακίνηση του Νίκου Σταθόπουλου, επικεφαλής της BC Partners στην Ευρώπη, από το Λονδίνο στην Αθήνα δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από τα ιδιαίτερα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα που θέσπισε πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση για τα υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς βιομηχανίας επενδυτικών κεφαλαίων. Παρότι η απόφασή του μπορεί να εντάσσεται και στον ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό της BC Partners, η χρονική συγκυρία και, κυρίως, η μεγάλη διαφορά στη φορολόγηση του carried interest μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας αναδεικνύουν τη φορολογική διάσταση της επιλογής. Με συντελεστή μόλις 5% στην Ελλάδα, έναντι 34,1% και έως 47% στη Βρετανία, το δυνητικό προσωπικό όφελος για ένα κορυφαίο στέλεχος του private equity μπορεί να φτάσει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή τη διαφορά, διεκδικώντας ένα μέρος της διεθνούς αγοράς διαχείρισης κεφαλαίων. Με τον νόμο 5313/2026 θεσπίστηκε ειδικό φορολογικό πλαίσιο για στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα. Η βασική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα φορολόγησης με συντελεστή 5% συγκεκριμένων πρόσθετων αμοιβών που συνδέονται με την απόδοση επενδύσεων, γνωστών διεθνώς ως carried interest.

Πρόκειται για το μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν οι διαχειριστές private equity και άλλων επενδυτικών σχημάτων όταν επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες αποδόσεις. Το ευνοϊκό καθεστώς δεν αφορά το σύνολο των μπόνους ή των αποδοχών τους, αλλά συγκεκριμένα συμβατικά δικαιώματα που συνδέονται με την επενδυτική επίδοση. Για την υπαγωγή σε αυτό απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας και η ουσιαστική επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα, με ετήσιες εταιρικές δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική πρωτοβουλία συμπίπτει με την αυστηροποίηση του φορολογικού καθεστώτος στη Βρετανία, η οποία επί δεκαετίες αποτελούσε το σημαντικότερο ευρωπαϊκό κέντρο για τη βιομηχανία του private equity. Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, το carried interest φορολογούνταν με συντελεστή 28%, ο οποίος αυξήθηκε στο 32% για το φορολογικό έτος 2025-2026. Από τις 6 Απριλίου 2026, ωστόσο, τέθηκε σε εφαρμογή μια ευρύτερη μεταρρύθμιση, με την οποία οι συγκεκριμένες αμοιβές αντιμετωπίζονται πλέον φορολογικά ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι ως κεφαλαιακό κέρδος. Στο νέο καθεστώς, ο αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται περίπου στο 34,1% για το carried interest που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ για τις υπόλοιπες αμοιβές η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 47%. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό φορολογικό χάσμα μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, ιδιαίτερα για στελέχη που εισπράττουν υψηλές πρόσθετες αμοιβές από την επιτυχία επενδυτικών συμφωνιών.

Carried interest 5,4 δισ. στερλινών

Το οικονομικό μέγεθος αυτής της αγοράς αποτυπώνεται στα στοιχεία της βρετανικής φορολογικής αρχής HMRC. Κατά το φορολογικό έτος 2024-2025, περίπου 3.890 φορολογούμενοι δήλωσαν κέρδη από carried interest συνολικού ύψους 5,4 δισ. στερλινών, με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 1,4 δισ. στερλίνες. Πρόκειται, μάλιστα, για μια αγορά στην οποία οι αμοιβές συγκεντρώνονται σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό στελεχών.

Ενδεικτική είναι η έρευνα του Centre for the Analysis of Taxation (CenTax), σύμφωνα με την οποία, το 2023, οι 100 υψηλότερα αμειβόμενοι διαχειριστές εισέπραξαν συνολικά 1,8 δισ. στερλίνες από carried interest, συγκεντρώνοντας το 45% των σχετικών αποδόσεων. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση στην κορυφή της πυραμίδας, καθώς μόλις 30 στελέχη μοιράστηκαν περίπου 1 δισ. στερλίνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 33 εκατ. στερλίνες κατά μέσο όρο ανά άτομο.

Τα μεγέθη αυτά εξηγούν γιατί η διαφορά των φορολογικών συντελεστών μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο μετεγκατάστασης. Για έναν διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων που εισπράττει ετήσιο carried interest ύψους 1 εκατ. ευρώ, ο φόρος στη Βρετανία, με συντελεστή 34,1%, θα ανερχόταν σε 341.000 ευρώ. Στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς, ο αντίστοιχος φόρος με συντελεστή 5% θα περιοριζόταν στις 50.000 ευρώ. Το θεωρητικό ετήσιο όφελος φτάνει έτσι τις 291.000 ευρώ.

Η διαφορά γίνεται πολύ μεγαλύτερη όσο αυξάνονται οι αμοιβές. Για carried interest 5 εκατ. ευρώ, η φορολογική επιβάρυνση στη Βρετανία θα έφτανε τα 1,705 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 250.000 ευρώ στην Ελλάδα, δημιουργώντας δυνητικό όφελος 1,455 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση αμοιβής 10 εκατ. ευρώ, ο βρετανικός φόρος θα ανερχόταν σε 3,41 εκατ. ευρώ, ενώ ο ελληνικός σε 500.000 ευρώ, με τη διαφορά να φτάνει τα 2,91 εκατ. ευρώ. Για έναν διαχειριστή με ετήσιο carried interest 20 εκατ. ευρώ, η αντίστοιχη φορολογική εξοικονόμηση θα μπορούσε να ανέλθει σε 5,82 εκατ. ευρώ. Εάν, μάλιστα, οι πρόσθετες αμοιβές των 10 εκατ. ευρώ επαναλαμβάνονταν για επτά συνεχόμενα χρόνια, το συνολικό θεωρητικό όφελος από τη διαφορά των δύο συντελεστών θα ξεπερνούσε τα 20 εκατ. ευρώ.

Αρδευτικό Πρεσπών: Η Aktor επιστρέφει στο έργο

Τη συνέχιση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ακυρώνοντας τη διάλυση της σύμβασης με την Aktor. Το έργο, που αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις, παραμένει ανολοκλήρωτο, ενώ νέα προθεσμία παράδοσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η σχετική απόφαση, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Χρίστος Δήμας, προβλέπει τη συνέχιση των εργασιών από τον υφιστάμενο ανάδοχο, με στόχο την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου και την παράδοσή του στον ΤΟΕΒ Πρεσπών.

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2021 με την τότε Intrakat, έναντι 9,95 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αρχική διάρκεια 36 μηνών. Ακολούθησαν διαδοχικές παρατάσεις, με τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης τη 16η Ιουλίου 2026. Τον Ιούνιο του 2026, η ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας, αίτημα που έγινε αποδεκτό τον Ιούλιο. Ωστόσο, στα τέλη του ίδιου μήνα η εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης αφήνουν αιχμές για την ιδιαίτερα χαμηλή οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή το 2021, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούσε εξαρχής ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της κατασκευής. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, με το σημερινό αυξημένο κόστος, το έργο θεωρείται πλέον ασύμφορο για τον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, στο σήμερα, η Aktor παραιτήθηκε από αξιώσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με τη διάλυση και τη ματαίωσή της σύμβασης για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών, ενώ πλέον καλείται να καταθέσει νέο χρονοδιάγραμμα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η τελική δε προθεσμία ολοκλήρωσης θα καθοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση.

Η Vodafone και τα σχολικά εργαστήρια

Δύο συμβάσεις συνολικής αξίας 13,3 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Vodafone από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναλαμβάνοντας την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε δημόσια Γυμνάσια οκτώ περιφερειών της χώρας. Οι συμβάσεις αφορούν στην αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση, με αριθμό 11/2026, έχει συνολική αξία 6,72 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και αφορά σχολικές μονάδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Το καθαρό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 5,42 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη σύμβαση, με αριθμό 12/2026, αφορά την Αττική, το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, με συνολική αξία 6,58 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το τίμημα χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 5,31 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δύο αναθέσεις φτάνουν τα 10,73 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τα 13,31 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο έργων της Vodafone στον δημόσιο τομέα, χαρτοφυλάκιο που είναι υπό την ευθύνη του Στέλιου Ράλλη, του επικεφαλής Δημοσίων Έργων της Vodafone, ο οποίος είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Οι συμβάσεις προέκυψαν από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Οι σχετικές αποφάσεις κατακύρωσης εκδόθηκαν τον Αύγουστο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως το 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης ισόποσης εγγύησης. Η Vodafone αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και την επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε επτά μήνες από την υπογραφή κάθε σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν έγκρισης του υπουργείου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

Η Premia Hotel 1

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Premia Hotel 1 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε η Premia Properties ΑΕΕΑΠ. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 38 εκατ. ευρώ. Το καταστατικό της νέας εταιρείας προβλέπει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα των ακινήτων και του τουρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόκτηση, κατασκευή, εκμετάλλευση, μίσθωση και διαχείριση ξενοδοχείων, καθώς και η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, συνεδριακών κέντρων, μαρινών και εγκαταστάσεων αναψυχής. Ακόμη, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και επενδυτικά σχήματα, να αποκτά ακίνητα, να αναλαμβάνει έργα ανάπτυξης και ανακατασκευής κτιρίων και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης.

Νέα εταιρεία από τον Γιώργο Στέγγο

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, τις κατασκευές και την παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προχώρησε η κυπριακή Suntopia Limited, του Γιώργου Στέγγου. Πρόκειται για την Premier Investments International Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό, κύρια δραστηριότητα της Premier Investments International είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Το εταιρικό της αντικείμενο περιλαμβάνει την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, τόσο οικιστικών όσο και επαγγελματικών, καθώς και την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών.

Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην κατασκευή κατοικιών, πολυκατοικιών, κτιρίων γραφείων, εμπορικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και ξενοδοχειακών μονάδων. Στους δευτερεύοντες τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνονται επίσης τα τουριστικά καταλύματα, οι υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων, καθώς και εργασίες διατήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ΔΣ της εταιρείας είναι τριμελές, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γιώργο Στέγγο, αναπληρωτή πρόεδρο τον Λάμπρο Πρωτονοτάριο και μέλος τον Γιάννη Γιαννακόπουλο.

MAX STORES: Σε νέα εταιρεία τα ακίνητα

Σε αναδιάρθρωση της εταιρικής της δομής προχωρά η MAX STORES, δρομολογώντας την απόσχιση του κλάδου ακινήτων της και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία με την επωνυμία Κ & Γ Επαγγελματικά Ακίνητα ΜΑΕ. Το συνολικό ενεργητικό του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 5,46 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 2,8 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση, ύψους 2,66 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Στον κλάδο περιλαμβάνονται 59 οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της λεωφόρου Πετρουπόλεως 85, στο Ίλιον, αξίας 3,1 εκατ. ευρώ, καθώς και συμμετοχές 100% στις εταιρείες ΑΤΟΔΗΚΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και REAL ESTATE ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ. Τέλος, στην Κ & Γ Επαγγελματικά Ακίνητα ΜΑΕ μεταφέρεται απαίτηση 1,6 εκατ. ευρώ από ομολογιακό δάνειο θυγατρικής, ενώ στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και δύο δάνεια συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ προς την CrediaBank.

Η Vivartia και η Food Services

Η Vivartia προχωρά στην απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Food Services Holdings, η οποία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 82,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Οκτωβρίου 2026, η Food Services Holdings εμφανίζει συνολικό ενεργητικό 82,79 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις, αξίας 82,787 εκατ. ευρώ. Η καθαρή περιουσία της ανέρχεται σε 82,78 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίζονται σε περίπου 6.400 ευρώ. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, στόχος της κίνησης είναι η απλοποίηση της δομής του ομίλου, η επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας, καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Food Services Holdings θα μεταφερθεί στη Vivartia Συμμετοχών, ενώ η απορροφώμενη εταιρεία θα πάψει να υφίσταται ως αυτοτελής νομική οντότητα, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση.

KAYAK - Financial Solutions

Εκτος από την Vivartia και η KAYAK προχωρά στην απορρόφηση της θυγατρικής της Financial Solutions & Franchise Company, με στόχο την ενοποίηση δραστηριοτήτων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Η απορροφώμενη εταιρεία αποτιμήθηκε σε 355.453 ευρώ, ενώ η συμφωνημένη αξία της KAYAK, για τις ανάγκες της συγχώνευσης, προσδιορίστηκε σε 17,58 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προβλέπει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της KAYAK κατά 16.020 ευρώ, με την έκδοση 534 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους της Financial Solutions. Ειδικότερα, ο Σάββας Σταυρίδης θα αποκτήσει 300 μετοχές, η Σαλώμη Σταυρίδου 143 και ο Στυλιανός Ξενάκης 91. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Elysian Holding θα ελέγχει το 38,89% της KAYAK, η Halcyon Equity Partners το 30%, η Sirius Holdings το 17,57% και ο Στυλιανός Ξενάκης το 11,90%. Ο Σάββας Σταυρίδης θα κατέχει το 1,11% και η Σαλώμη Σταυρίδου το 0,53%.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Financial Solutions θα πάψει να υφίσταται ως αυτοτελής εταιρεία, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θα μεταφερθούν στην KAYAK.

Η Miran Blue Assets

Σε ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο, αυτό των ακινήτων και των επενδύσεων, επεκτείνει τη δραστηριότητά του ο Μιράν Κουρουνλιάν, εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της οικογένειας πίσω από το ιστορικό delicatessen «Μιράν». Η επιχείρηση, που έχει συνδέσει το όνομά της με τον παραδοσιακό παστουρμά, το αυθεντικό αρμένικο σουτζούκι και τα εκλεκτά προϊόντα μικρών παραγωγών, αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς στην αγορά τροφίμων της πρωτεύουσας. Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Μιράν Κουρουνλιάν αποτυπώνεται στη σύσταση της Miran Blue Assets, μιας εταιρείας με επίκεντρο την αγορά, πώληση και αξιοποίηση ακινήτων, αλλά και με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών.Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ο Μιράν Κουρουνλιάν, ο οποίος κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Η Miran Blue Assets θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και των σχετικών οικοπέδων, ενώ το καταστατικό της αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη σε περισσότερες κατηγορίες της αγοράς ακινήτων. Ειδικότερα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται οι αγοραπωλησίες οικοπέδων, οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Στις προβλεπόμενες δραστηριότητές της εντάσσονται επίσης η παροχή συμβουλών επιχειρηματικής διαχείρισης, η διαχείριση ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, καθώς και οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Από τη γαλλική μόδα στο real estate της Κρήτης

Στην αγορά ακινήτων της Κρήτης στρέφει το επιχειρηματικό του ενδιαφέρον ο Philippe Corbin, ιδρυτής της γαλλικής εταιρείας γυναικείας ένδυσης Léon & Harper, μέσω της σύστασης νέας εταιρείας με έδρα τον Δήμο Φαιστού και αρχικό κεφάλαιο 600.000 ευρώ. Πρόκειται για την The Boomerang Family Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε από την γαλλική PHCO HOLDING SAS, με έδρα το Παρίσι, η οποία κατέχει το σύνολο των 60.000 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Σύμφωνα με το καταστατικό της The Boomerang Family κύριο αντικείμενο αποτελεί η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων. Ακόμη, στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό τρίτων, η παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα και ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για δραστηριοποίηση και στον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς η εταιρεία έχει συμπεριλάβει στους δευτερεύοντες κωδικούς δραστηριότητάς της την ενοικίαση σκαφών αναψυχής χωρίς πλήρωμα.

Ο Philippe Corbin είναι γνωστός στη γαλλική αγορά μόδας από τη δημιουργία της Léon & Harper το 2010. Η εταιρεία αναπτύχθηκε γύρω από μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη γυναικεία ένδυση, συνδυάζοντας τη χαλαρή παριζιάνικη αισθητική με μποέμ στοιχεία, έντονα μοτίβα και διαχρονικά κομμάτια. Σταδιακά απέκτησε παρουσία στη γαλλική αγορά, τόσο μέσω δικών της καταστημάτων όσο και μέσω επιλεγμένων σημείων λιανικής.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της μόδας διευρύνθηκε στις αρχές του 2026 με τη δημιουργία της The Cold Wave, μιας νέας γαλλικής μάρκας που ειδικεύεται στα μπουφάν και τα αδιάβροχα, φιλοδοξώντας να ανταγωνιστεί καθιερωμένα ονόματα της αγοράς, όπως η Aigle, η K-Way και η JOTT. Για την ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας δημιουργήθηκε το εταιρικό σχήμα La Belle Étiquette, με στόχο τη διάθεση των συλλογών σε ευρωπαϊκά πολυκαταστήματα και καταστήματα που φιλοξενούν διαφορετικές μάρκες.