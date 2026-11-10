Ο Γενικός Δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.642,07 μονάδες, με άνοδο 1,24%.

Με κέρδη και αυξημένο τζίρο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών από το διήμερο sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.642,07 μονάδες, με άνοδο 1,24%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 406,56 εκατ. ευρώ, έναντι 344,11 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης. Πραγματοποιήθηκαν 36 πακέτα συνολικής αξίας 83,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51,59 εκατ. μετοχές. Στο σύνολο της αγοράς, 71 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 32 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,86%, στις 3.215,9 μονάδες. Οι συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν πάνω από το 64% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,52%, ανακτώντας τα 10 ευρώ, η Eurobank κέρδισε 1,99%, η Εθνική Τράπεζα 1,08% και η Alpha Bank σημείωσε άλμα 3,2%. Ξεχώρισε η Optima Bank με κέρδη 4,52%, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Ο FTSE 25 σημείωσε κέρδη 1,42%, στις 6.787,7 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης περιορίστηκε σε οριακή άνοδο 0,03%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Βιοχάλκο πρωταγωνίστησε με άνοδο 5,19%, συμπαρασύροντας τις Cenergy και ΕΛΧΑ, που ενισχύθηκαν κατά 2,69% και 2,92% αντίστοιχα. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 2,98% και η Aegean με 2,37%.

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Στον αντίποδα, η Allwyn υποχώρησε κατά 2,73%, συνεχίζοντας να ασκεί πιέσεις στον Γενικό Δείκτη, ενώ η Motor Oil έχασε 0,5%.